  1. إيران
  2. الإقتصاد
٢٧‏/٠٩‏/٢٠٢٥، ٨:٢٥ م

وزير الاقتصاد الايراني: وضعنا الخطط لمواجهة "آلية الزناد"

وزير الاقتصاد الايراني: وضعنا الخطط لمواجهة "آلية الزناد"

اكد وزير الاقتصاد الإيراني سيد علي مدني زاده على وضع الخطط لمواجهة "آلية الزناد" مشيرا إلى ان ايران ستحوّل آلية "سناب باك" إلى فرصة للتحول الاقتصادي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الاقتصاد الإيراني سيد علي مدني زاده اكد ان ايران ستحوّل آلية "سناب باك" إلى فرصة للتحول الاقتصادي.

وأضاف وزير الاقتصاد الإيراني: كنا مستعدين منذ زمن، والحكومة جاهزة بالكامل لمواجهة هذا التهديد، جميع السيناريوهات متوقعة، والمسؤوليات موزعة بين الاقتصاد، التخطيط والميزانية، البنك المركزي، الزراعة، والصناعة.

واكد وزير الاقتصاد الإيراني انه رغم محاولات البعض لإحداث صدمة اقتصادية، نحن مجهزون وسندافع عن جميع الأسواق بخططنا.

وأعلن وزير الاقتصاد الإيراني عن وضع برامج متعددة في مجال العملة والسياسات النقدية لمواجهة هذا التحدي.

رمز الخبر 1963176

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات