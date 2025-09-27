وزير الاقتصاد الايراني: وضعنا الخطط لمواجهة "آلية الزناد"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الاقتصاد الإيراني سيد علي مدني زاده اكد ان ايران ستحوّل آلية "سناب باك" إلى فرصة للتحول الاقتصادي.

وأضاف وزير الاقتصاد الإيراني: كنا مستعدين منذ زمن، والحكومة جاهزة بالكامل لمواجهة هذا التهديد، جميع السيناريوهات متوقعة، والمسؤوليات موزعة بين الاقتصاد، التخطيط والميزانية، البنك المركزي، الزراعة، والصناعة.

واكد وزير الاقتصاد الإيراني انه رغم محاولات البعض لإحداث صدمة اقتصادية، نحن مجهزون وسندافع عن جميع الأسواق بخططنا.

وأعلن وزير الاقتصاد الإيراني عن وضع برامج متعددة في مجال العملة والسياسات النقدية لمواجهة هذا التحدي.