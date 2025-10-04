بيكدلي: التعاون الاقتصادي مع أفغانستان في التزايد، والعقوبات الأمريكية لا تؤثر على هذه العلاقات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان بيكدلي شدد على أن الطرفين يسعيان إلى تسريع حركة تبادل البضائع من خلال الاستفادة من القدرات المتاحة.

وفي تصريح لقناة طلوع نيوز، أوضح بيكدلي أن إيران لا تنظر إلى أفغانستان مجرد سوق تجاري، بل باعتبارها دولة شقيقة وجارة، مع اهتمام بزيادة التعاون الاقتصادي لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة في أفغانستان.

وأشار القائم بأعمال السفارة إلى العقوبات الأمريكية المفروضة على ميناء تشابهار، مؤكدًا أن طرق النقل، بما فيها ميناء تشابهار والحدود في ميلك، لا تزال تعمل بشكل طبيعي، وأن هذه العقوبات لن يكون لها أثر سلبي. وأضاف أن عملية استكمال البنية التحتية وتعزيز خطوط السكك الحديدية في الميناء مستمرة لتعظيم الاستفادة منه.

وأكد بيكدلي أن استخدام ميناء تشابهار ونقطة الحدود في ميلك، الواقعتين في إيران وأفغانستان، تحت السيطرة الإيرانية بالكامل، وأنه قريبًا سيتم نشر إحصاءات توضح مقارنة هذا العام بالسنوات السابقة، موضحًا أن العقوبات لم تؤثر سلبًا على التعاون، بل عززت الإرادة لتعظيم الاستفادة منه.

/انتهى/