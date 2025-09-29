نتنياهو، اليورانيوم الإيراني، وثلاثة إجراءات استخباراتية في إسرائيل

وكالة مهر للأنباء: نتنياهو، بمثل هذا الادعاء، قد يسعى إلى تحويل الانتباه داخل إيران إلى القضية النووية واحتياطيات اليورانيوم، في حين أنه من الواضح تمامًا الآن أن هذا الصراع يتجاوز القضية النووية ليشمل مجالات مثل القوة الصاروخية، والبنية التحتية، والأمن النفسي للشعب، وحياة كبار المسؤولين في البلاد، وبشكل عام، بقاء جمهورية إيران الإسلامية وسلامة أراضيها. يتضمن تحليل هذا الادعاء ملاحظات:

1. إن الإجراء المُتبع لتبادل المعلومات بين الولايات المتحدة وإسرائيل على المستويات الاستراتيجية والعملياتية والتكتيكية هو أنه لو كان نتنياهو على علم بموقع اليورانيوم المخصب، لكان عليه إبلاغ الولايات المتحدة مُبكرًا، بدلًا من الحديث عن خطته لمشاركة هذه المعلومات الاستراتيجية مع البيت الأبيض في مقابلة مع فوكس نيوز. لذلك، كان يسعى لهدف آخر من وراء هذه الكلمات.

٢. إن ممارسة تحويل المعلومات إلى عمليات في أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، والتي تعززت بشكل خاص منذ عام ٢٠٠٢ بقيادة مائير داغان في الموساد ولا تزال مستمرة حتى يومنا هذا، هي ممارسة تجعل نتنياهو لو كان على علم بموقع اليورانيوم الإيراني المخصب، لما صرّح بها لوسائل الإعلام، لأنه في هذه الحالة، هناك احتمال أن تنقل إيران اليورانيوم المخصب (إذا كان لديها إمكانية الوصول إليه)، وهذا قد يُخفي عن إسرائيل الموقع الجديد لليورانيوم، وبالتالي، عمليًا، ستقل احتمالية تدميره في هجوم محتمل على إيران بشكل كبير.

٣. إن ممارسة عمليات الخداع المعتادة في أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية تُثير الشكوك في أن إسرائيل، في رأيها، قد عثرت على مؤشر ضعيف وغامض لموقع اليورانيوم في إيران، والآن، مع هذا الادعاء الذي أدلى به نتنياهو، تسعى إلى التركيز تحديدًا على هذا المؤشر الضعيف للحصول على مزيد من المعلومات من خلال رصد تحركات إيران بعد هذا الادعاء. أو أنه لا يمتلك نفس الإشارة الضعيفة، وبهذا الادعاء من نتنياهو، ينتظر الموساد حركة اليورانيوم (إذا كان لدى إيران إمكانية الوصول إليه) للعثور على أدلة عليه في هذه التحركات بالاعتماد على شبكة من العملاء والموارد البشرية، والآثار التقنية، والمعلومات الاستخباراتية من صور الأقمار الصناعية.

هذه الإجراءات الاستخباراتية الثلاثة في إسرائيل، المتوافقة والمتشابكة مع بعضها البعض، تشير إلى المبالغة في كلام نتنياهو.

في هذه الحالة، لماذا أدلى بمثل هذا الادعاء في مقابلة مع فوكس نيوز؟ يبدو أنه بالإضافة إلى الإجراء الاستخباراتي الثالث، وهو الخداع، الذي تم وصفه، فإن هذه الحالات مشمولة أيضًا، بشكل مباشر وغير مباشر، في نوايا نتنياهو في تقديم هذا الادعاء:

تسليط الضوء على القضية النووية الإيرانية لدى الرأي العام ترسيخ فكرة أن هدف مهاجمة إيران لم يتحقق بالكامل وأن جزءًا من القدرة النووية الإيرانية لا يزال قائمًا التلميح بشكل غير مباشر إلى ضرورة تعاون ترامب الأمريكي في الهجوم القادم لأن الهجوم الأمريكي الأول لم يكتمل (مع التركيز على موقف فوكس نيوز الداعم لترامب وأنصاره).

بتصريحه بأنه على دراية بمخزون اليورانيوم المخصب لدى إيران، يسعى نتنياهو إلى إضفاء طابع موضوعي على ما يسميه التهديد الإيراني بناءً على معلومات دقيقة، وذلك لإضفاء الشرعية على هجوم آخر على إيران. ومن النقاط الأخرى، أن نتنياهو، بمثل هذا الادعاء، قد يسعى إلى تحويل الانتباه داخل إيران إلى القضية النووية واحتياطيات اليورانيوم، في حين أنه من الواضح تمامًا الآن أن هذا الصراع يتجاوز القضية النووية ليشمل مجالات مثل القوة الصاروخية، والبنية التحتية، والأمن النفسي للشعب، وحياة كبار المسؤولين في البلاد، وبشكل عام، بقاء جمهورية إيران الإسلامية وسلامة أراضيها.

/انتهى/