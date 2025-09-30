عراقجي يلتقي وزير الخارجية الكوبي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، السيد عباس عراقجي، الذي زار نيويورك لحضور الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، بوزير الخارجية الكوبي، برونو رودريغيز باريا، وأجرى محادثات يوم الاثنين.

وخلال هذا اللقاء، ناقش الجانبان وتبادلا وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والتطورات الدولية.

وأكد وزيرا خارجية إيران وكوبا، في إشارة إلى العلاقات الطيبة والودية بين البلدين، عزم البلدين على تعزيز وتوسيع نطاق العلاقات في جميع المجالات التي تهم البلدين، بما في ذلك القطاعات الاقتصادية والتجارية والعلمية والتكنولوجية والصحية.

كما ناقشا التطورات الدولية، وخاصة في غرب آسيا ومنطقة البحر الكاريبي. وأعرب الطرفان عن قلقهما إزاء تصاعد التوجهات الأحادية وتجاهل القواعد الدولية، بما في ذلك في منطقة البحر الكاريبي وأمريكا اللاتينية، وأكدا على مسؤولية المجتمع الدولي في دعم مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ووقف الإبادة الجماعية في فلسطين المحتلة، وإنهاء إفلات الكيان الصهيوني من العقاب.

كما ناقش الاجتماع وتبادلا وجهات النظر حول تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في المنظمات الدولية ومتعددة الأطراف.

