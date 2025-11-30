وزيرا خارجية إيران وتركيا يؤكدان عزم البلدين على تطوير العلاقات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير الخارجية التركي، حقان فيدان، الذي زار طهران بدعوة من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وزير الخارجية الايراني السيد عباس عراقجي بعد ظهر اليوم.

وخلال هذا اللقاء، ناقش الوزيران وتبادلا وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.

وأعرب الجانبان عن ارتياحهما للعلاقات الممتازة بين البلدين، وأكدا عزم قادة البلدين على تعزيز وتطوير العلاقات والتعاون في جميع المجالات التي تهم البلدين، بما في ذلك مجالات الاقتصاد والتجارة والسياحة والترانزيت والطاقة والتكنولوجيا والصحة والثقافة والأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وناقش الاجتماع الوضع الكارثي في غزة والضفة الغربية، وأكد على ضرورة وقف الإبادة الجماعية للفلسطينيين ومحاسبة كيان الاحتلال.

كما ناقش الجانبان وتبادلا وجهات النظر حول التطورات في سوريا ولبنان. وأكد الوزيران على ضرورة احترام السيادة الوطنية وسلامة أراضي ووحدة هذين البلدين، وأدانا الهجمات والاعتداءات المستمرة للكيان الصهيوني، ودعوا إلى تحرك دولي عاجل لوقف الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي من قبل الكيان الإسرائيلي، ومواجهة هيمنة الكيان وتحريضه على الحروب.

وخلال الاجتماع، ناقشا وتبادلا وجهات النظر حول تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين على مستوى المنظمات الدولية والعلاقات المتعددة الأطراف والإقليمية، والملف النووي الإيراني، والصراع الأوكراني.