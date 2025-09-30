10 أحكام إعدام للقاتلة المتسلسلة "كلثوم أكبري"

أفادت وكالة مهر للأنباء، قال أصغر جهانغير، المتحدث باسم السلطة القضائية، بشأن قضية كلثوم أكبري: رُفعت القضية في الفرع الثاني من المحكمة الجنائية الإقليمية وحوكمت المتهمة بتهمة القتل العمد لعدة ضحايا مسلمين ومحاولة القتل. وبناءً على الحكم، تم تحديد 10 أحكام بالقصاص لصالح أقارب المتوفين.

وقال: فيما يتعلق باعتراضات العائلات، أو ما يسمى بتثبيت الحكم للانتقال إلى المرحلة التالية، حيث يحق للمتهم نفسه الاعتراض، هناك مهلة 20 يومًا لسماع الاعتراضات في المحكمة العليا. وبعد جلسة المحكمة العليا وحسم الحكم، إن شاء الله، سيتم تقديم المعلومات الكاملة.

تجدر الإشارة إلى أن كلثوم أكبري اعتُقلت في سبتمبر 2023 للاشتباه في تورطها في وفاة زوجها البالغ من العمر 82 عامًا. وبعد اعتقالها، اعترفت بقتل 10 من أزواجها الآخرين على مدار 20 عامًا.

/انتهى/