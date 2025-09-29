تنفيذ حكم الإعدام بحق جاسوس موثوق ومعتمد للكيان الصهيوني في إيران

أفادت وكالة مهر للأباء، التقى "بهمن شوبي" مع ضباط الموساد في 9 رحلات خارجية وتلقى خدمات خاصة قدمها له الموساد، بما في ذلك النسخة الأكثر تطوراً من برنامج ويندوز الأحمر وحتى تواجد في الغرفة الآمنة في الموساد كمُحاور.

تم صباح اليوم تنفيذ حكم الإعدام شنقاً بحق "بهمن شوبي اصل" نجل "حسن" والذي كان له تعاون واسع وعن علم مع جهاز التجسس الإسرائيلي في مجال قواعد البيانات وذلك بعد اتباع الإجراءات القانونية.

بفضل خبرته، كان شوبي أصل حاضرا كمدير في جميع مشاريع الشركة وكان لديه إمكانية الوصول بشكل واسع إلى قواعد البيانات الحيوية والسيادية للبلاد.

بعد حصوله على شهادته التخصصية في مجال قواعد البيانات، تم رصده من قبل عملاء الموساد أثناء حضوره دورة تخصصية في إحدى دول الخليج الفارسي.

وبعد مرور بعض الوقت، اتصل ضابط من الموساد، متخفياً تحت غطاء شركة وهمية تدعى ESMI، بشوبي، وخلال مقابلة هاتفية دعاه للتعاون في مشاريع قواعد البيانات.

وأشار المتهم في أقواله إلى بعض متطلبات خدمة العدو في المجالات التالية: إنشاء إمكانية الوصول إلى أنظمة مراكز البيانات للمؤسسات المختلفة، والتواصل مع الشركات المتخصصة العاملة في مجال المعدات الإلكترونية وقواعد البيانات، والتواصل مع المشاريع الحساسة والبنية التحتية، والتواصل مع الأفراد والأشخاص البارزين والقادرين في مجال قواعد البيانات وأوراكل، إلخ.

وكان الهدف الرئيسي للموساد من تجنيد المتهم للتعاون هو الحصول على قاعدة بيانات المؤسسات الحكومية وإنشاء خرق في مراكز البيانات الإيرانية، إلى جانب أهداف ثانوية أخرى، بما في ذلك التحقيق في طريق استيراد المعدات الإلكترونية.

وفي مقابل إرسال معلومات إلى جهاز التجسس الموساد، حصل المتهم على بنود مثل نفقات السفر والإقامة أثناء رحلات خارجية، ودورات لغوية ومتخصصة، ورسوم مهام، ومكافآت تعاون.

/انتهى/