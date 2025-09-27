  1. إيران
زلزال بقوة 4.6 درجة يهز محافظتي غلستان ومازندران

زلزال بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر ضرب في بحر قزوين بالقرب من منطقة "جوميش تبه" و"بندر تركمان" في محافظة غلستان في الساعة 3:34 عصر اليوم، وشعر به أيضًا سكان قضاء ساري في مازندران.

أفادت وكالة مهر للأنباء فقد وقع زلزال بقوة 4.6 درجة اليوم في الساعة 15:34:47 في بحر قزوين، بالقرب من مدينتي جوميش تبة وبندر تركمان في محافظة غلستان. سُجِّل الزلزال على عمق 10 كيلومترات ويقع مركزه عند إحداثيات خط الطول 53.77 وخط العرض 37.1.

ووفقًا لمعهد الجيوفيزياء بجامعة طهران، فقد تسبب هذا الزلزال القوي في شعور سكان المدن المحيطة ومدينة ساري في محافظة مازندران بالزلزال أيضًا.

ولم ترد أي تقارير عن أضرار محتملة جراء الزلزال حتى الآن، والمسؤولون المحليون في حالة تأهب للاستجابة السريعة في حالة وقوع أي حادث. كما يُنصح الناس بالهدوء واتخاذ احتياطات السلامة.

