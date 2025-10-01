كشف شبكة تهريب وقود تقدر بـ100 مليون لتر

أفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضاف العميد رحيمي : كانت هذه الشبكة تُصدّر الوقود باستخدام وثائق مزورة وشركات وهمية، وكشفت التحقيقات عن تورط 54 شركة وهمية في هذه القضية. ونتيجةً لهذه العملية، حُكم على ثلاثة من الأعضاء الرئيسيين في الشبكة بالسجن خمس سنوات، وحُكم على سبعة متهمين رئيسيين آخرين بعقوبات قانونية، وتم تفكيك جميع الشركات الوهمية.

قامت هذه الشبكة بتهريب الوقود إلى دول الخليج الفارسي باستخدام وثائق مزورة وأساليب احتيالية، وتُقدر قيمة هذه الشحنات بستة تريليونات تومان. ومع توسيع نطاق الإجراءات العملياتية، تُتابع قضية هذه الشبكة، وتُبذل جهود لتحديد هوية أعضائها الآخرين والقبض عليهم.

وتعد هذه العملية نموذجاً لأعمال شرطة الأمن الاقتصادي في مكافحة التهريب المنظم والحفاظ على الأمن الاقتصادي للبلاد، وجاء نجاحها بفضل التعاون الاستخباراتي والعملياتي الدقيق لقوات الأمن.

