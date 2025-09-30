الكرملين ينفي مشاركته في خطة ترامب بشأن غزة

أفادت وكالة مهر للأنباء أن ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، صرح الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 بأن موسكو ازاء ذلك ترحب بأي مساعٍ لإنهاء النزاع الفلسطيني، معرباً عن أملها في نجاح مبادرة ترامب بما يدفع مسار الشرق الأوسط نحو حلول سلمية. وأكد بيسكوف أن روسيا على تواصل مع جميع الأطراف ومستعدة للتدخل إذا لزم الأمر لدعم التسوية.

وأضاف التقرير أن البيت الأبيض نشر عقب المؤتمر الصحفي المشترك لترامب مع بنيامين نتنياهو نص الخطة الأمريكية المؤلفة من 20 بنداً، والتي يزعم أنها ستنهي الحرب فور قبولها. ووفقاً لشبكة "سي إن إن"، تتضمن الخطة إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين خلال يومين مقابل انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من غزة، مع إمكانية إدخال تعديلات لاحقاً وإرسالها عبر قطر إلى حركة حماس في الدوحة. كما تنص على منع التهجير القسري لسكان غزة، استبعاد حماس من أي هيكلية حكم مستقبلية، وإنشاء هيئة دولية مع لجنة فلسطينية مشتركة لإدارة القطاع، وهي بنود يعتبرها محللون بعيدة عن الواقع الميداني.

