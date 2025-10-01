بدء تولّي روسيا لرئاسة مجلس الأمن.. وعقوبات إيران لا تزال على جدول الأعمال

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن وكالة تاس، أن روسيا ستتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي اعتباراً من اليوم (1 أكتوبر/تشرين الأول) وستُناقش العقوبات المفروضة على إيران على جدول أعمال المجلس.

يُذكر أن 24 أكتوبر/تشرين الأول يُصادف الذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة. تأسست هذه الهيئة العالمية رسمياً في هذا اليوم من عام 1945 بعد أن صادق الاتحاد السوفيتي على ميثاق الأمم المتحدة وحصل على العدد المطلوب من التصديقات.

سيُقدم فاسيلي نبنزيا، المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، البرنامج الشهري لمجلس الأمن في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة.

يعقد مجلس الأمن الدولي عادةً حوالي 20 جلسةً شهرياً لمناقشة قضايا مُختلفة. وقد وصل المجلس إلى مرحلة تاريخية في سبتمبر/أيلول، بعقد اجتماعه الرسمي رقم 10,000 منذ عام 1946، بينما اقترب عدد القرارات المُعتمدة من حوالي 2,800 قرار.

كانت العقوبات المفروضة على إيران بندًا رئيسيًا على جدول أعمال مجلس الأمن في سبتمبر، ومن المرجح أن تستمر المناقشات حتى أكتوبر. في أواخر سبتمبر، رفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار اقترحته روسيا والصين، يدعو إلى تمديد القرار 2231 لمدة ستة أشهر. دخلت عقوبات الأمم المتحدة على طهران حيز التنفيذ في 28 سبتمبر بعد أن فعّلت الترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) آلية التفعيل. ومع ذلك، أشارت روسيا إلى أن إعادة فرض العقوبات لا أساس قانوني لها، إذ تم تفعيل آلية التفعيل بانتهاكات.

من المقرر أن ينتهي العمل بالقرار 2231 في 18 أكتوبر. وفي وقت سابق، صرّح ديمتري بوليانسكي، نائب المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، بأنه بعد ذلك التاريخ، لن تكون جميع القيود والأحكام الواردة في القرار سارية.

الاتفاق النووي الإيراني

في عام ٢٠١٥، وقّعت إيران، إلى جانب الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة، خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، التي حلّّت أزمةً بدأت عام ٢٠٠٢ باتهامات غربية لطهران بسعيها لامتلاك أسلحة نووية. إلا أنه في عام ٢٠١٨، انسحب الرئيس الأمريكي آنذاك، دونالد ترامب، من جانب واحد من خطة العمل الشاملة المشتركة، وأعاد فرض جميع العقوبات على إيران. ردًا على ذلك، أعلنت طهران عام ٢٠٢٠ أنها ستقلص التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، وتحدّ من وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى منشآتها النووية. إلا أن الوكالة واصلت عمليات التفتيش حتى تصاعد التوترات مؤخرًا بين إيران والكيان الإسرائيلي، واندلاع حرب استمرت ١٢ يومًا.

