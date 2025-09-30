  1. إيران
  2. السياسة
٣٠‏/٠٩‏/٢٠٢٥، ٩:١١ م

لاريجاني يحضر اجتماع لجنة الأمن القومي البرلمانية

لاريجاني يحضر اجتماع لجنة الأمن القومي البرلمانية

صرح المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي ابراهيم رضائي ان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني، اكد خلال اجتماعه مع أعضاء اللجنة، على أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي في المجتمع.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رضائي في تصريح للصحفيين، في معرض شرحه لاجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي مساء الثلاثاء: في هذا الاجتماع، التقى أعضاء اللجنة بأمين المجلس الأعلى للأمن القومي.

وأضاف المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان: "نوقشت في هذا الاجتماع ضرورة مواجهة الغرب بشأن القضية النووية ونكثهم التزاماتهم، وفشل المفاوضات، والتأكيد على اللحمة الوطنية، وضرورة الاهتمام بالرأي العام وقضية الإعلام".

وتابع: "من بين القضايا التي نوقشت واستعرضها أعضاء اللجنة في هذا الاجتماع ضرورة إعادة تعريف دور إيران في المنطقة، والتركيز على قضية أفغانستان".

وأضاف رضائي: "أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان في هذا الاجتماع على التفاعل بين المجلس الأعلى للأمن القومي ومجلس الشورى الإسلامي، ودعا إلى زيادة التواصل بين هاتين المؤسستين".

وأشار إلى أن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي أكد أيضًا في هذا الاجتماع على الحفاظ على الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي في المجتمع.

رمز الخبر 1963296

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات