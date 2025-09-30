لاريجاني يحضر اجتماع لجنة الأمن القومي البرلمانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رضائي في تصريح للصحفيين، في معرض شرحه لاجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي مساء الثلاثاء: في هذا الاجتماع، التقى أعضاء اللجنة بأمين المجلس الأعلى للأمن القومي.

وأضاف المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان: "نوقشت في هذا الاجتماع ضرورة مواجهة الغرب بشأن القضية النووية ونكثهم التزاماتهم، وفشل المفاوضات، والتأكيد على اللحمة الوطنية، وضرورة الاهتمام بالرأي العام وقضية الإعلام".

وتابع: "من بين القضايا التي نوقشت واستعرضها أعضاء اللجنة في هذا الاجتماع ضرورة إعادة تعريف دور إيران في المنطقة، والتركيز على قضية أفغانستان".

وأضاف رضائي: "أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان في هذا الاجتماع على التفاعل بين المجلس الأعلى للأمن القومي ومجلس الشورى الإسلامي، ودعا إلى زيادة التواصل بين هاتين المؤسستين".

وأشار إلى أن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي أكد أيضًا في هذا الاجتماع على الحفاظ على الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي في المجتمع.