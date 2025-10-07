وزير الأمن الايراني يستعرض آخر المستجدات الأمنية للبلاد في لجنة الأمن القومي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح إبراهيم رضائي للصحفيين بشأن الاجتماع المشترك للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس النواب مع حجة الإسلام السيد إسماعيل الخطيب، وزير الأمن الايراني: "قدّم وزير الأمن في هذا الاجتماع تقريرًا حول آخر المستجدات الأمنية في البلاد والتطورات الإقليمية، وحلل جوانب مختلفة من الوضع الراهن، وأجاب على أسئلة النواب".

وأضاف: مع تقدير جهود جنود الإمام الزمان المجهولين (عليه السلام) في وزارة الأمن، أكد أعضاء اللجنة على ضرورة الاهتمام بخطط ومشاريع القوانين المتعلقة ببناء الأمن، ومراجعة بعض واجبات ومسؤوليات أجهزة المخابرات والأمن، وتعزيز قدراتها الاستخبارية.

وأوضح المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس النواب أن من بين المجالات التي شدد عليها أعضاء اللجنة مكافحة الأكاذيب والشائعات بفعالية، مضيفًا: "يُعقد هذا الاجتماع تزامنًا مع ذكرى تأسيس وزارة الأمن، وقد أعرب أعضاء اللجنة عن تقديرهم وامتنانهم لخدمات وجهود هذه الوزارة على مدى العقود الماضية".

