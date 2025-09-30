  1. إيران
  2. السياسة
٣٠‏/٠٩‏/٢٠٢٥، ٩:٥٥ م

عراقجي: مصير اتفاق القاهرة مرهون بقرار المجلس الأعلى للأمن القومي

اشار وزیر الخارجیة الایراني سید عباس عراقجي، إلى التطورات الأخیرة فی مجلس الأمن والأمم المتحدة والوکالة الدولیة للطاقة الذریة، مؤکدا أن اتخاذ القرار بشأن اتفاقیة القاهرة رهن بالدراسة فی المجلس الأعلى للأمن القومی فی البلاد.

وافادت وکالة مهر للانباء ان الوزیر عراقجي ولدى عودته من نیویورك مساء الیوم الثلاثاء صرح قائلا: "نواجه ظروفًا جدیدة. سواء فی مجلس الأمن أو في الأمم المتحدة أو فی الوکالة الدولیة للطاقة الذریة. من وجهة نظرنا، لم یحصل هناك الإجماع المطلوب فی مجلس الأمن لاتخاذ قرار بشأن آلیة استعادة العقوبات ضد ایران.

وأضاف: "روسیا والصین تعتقدان أیضًا أنه لم یکن هناک إجماع. یجب مناقشة هذه القضایا فی المجلس الأعلى للأمن القومی واللجنة النوویة التابعة له.

وتابع "سنتخذ الاجراءات اللازمة بناءً على مجموعة الظروف وما تتطلبه مصلحة البلاد، وأنا واثق من أن المجلس الأعلى للأمن القومي سیتخذ القرارات الصحیحة."

