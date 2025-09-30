عراقجي: مصير اتفاق القاهرة مرهون بقرار المجلس الأعلى للأمن القومي

وافادت وکالة مهر للانباء ان الوزیر عراقجي ولدى عودته من نیویورك مساء الیوم الثلاثاء صرح قائلا: "نواجه ظروفًا جدیدة. سواء فی مجلس الأمن أو في الأمم المتحدة أو فی الوکالة الدولیة للطاقة الذریة. من وجهة نظرنا، لم یحصل هناك الإجماع المطلوب فی مجلس الأمن لاتخاذ قرار بشأن آلیة استعادة العقوبات ضد ایران.

وأضاف: "روسیا والصین تعتقدان أیضًا أنه لم یکن هناک إجماع. یجب مناقشة هذه القضایا فی المجلس الأعلى للأمن القومی واللجنة النوویة التابعة له.

وتابع "سنتخذ الاجراءات اللازمة بناءً على مجموعة الظروف وما تتطلبه مصلحة البلاد، وأنا واثق من أن المجلس الأعلى للأمن القومي سیتخذ القرارات الصحیحة."