احمديان: الكيان الصهيوني يُشكل تهديداً للأمن العالمي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، علي أكبرأحمديان، في حديث على هامش القمة الدولية الثالثة عشرة لكبار مسؤولي الأمن في موسكو: إن الكيان الإسرائيلي الغاصب يُمثل مصدر تهديد وانعدام أمن لجميع دول المنطقة وجنوب غرب آسيا، بل والعالم.

أدلى علي أكبر أحمديان بهذه التصريحات في ختام زيارة استمرت يومين إلى موسكو وفي مقابلة مع شبكة روسيا اليوم.

وسأل مراسل الشبكة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي: ما هو التحدي الأمني الرئيسي الذي تواجهه إيران اليوم، وفي ظل المستوى العالي من التفاعلات الثنائية بين موسكو وطهران، ما هي المساعدة التي يمكن أن تقدمها روسيا في هذا الصدد؟

أجاب أحمديان: "في الحقيقة، لا نعتبر أنفسنا تحديًا أمنيًا كبيرًا. أمن إيران أمن جيد، ونعتمد على قوتنا الذاتية. نثق بالله ولا نقلق بشأن أي تهديد".

وأضاف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي: "من الطبيعي أن يُعتبر الكيان الإسرائيلي الغاصب تهديدًا وتهديدًا للأمن في منطقة جنوب غرب آسيا بأكملها، وجميع دول المنطقة، بل وحتى في العالم أجمع، وأينما وجد هذا الكيان ومارس سلطته، كان هناك بؤر للشر وانعدام الأمن؛ وبالتالي، هناك خطر من انعدام الأمن من هذا الكيان على الجميع".

التخطيط لخطط التعاون المستقبلية مع روسيا

وفي هذه المقابلة، سأل الصحفي الروسي أحمديان عن نتائج الاجتماع مساء الأربعاء مع سيرجي شويغو، أمين مجلس الأمن القومي الروسي.

قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي: "في هذا الاجتماع، كما في اجتماعات أخرى، استعرضنا الاتفاقيات بين البلدين، وحددنا مواعيد جديدة لمتابعة الخطط الثنائية؛ وهذا ما نفعله على هامش القمم وأي فرصة أخرى لتعزيز التعاون".

الدور الجاد لإيران وروسيا والصين في النظام العالمي الجديد

واصل مراسل هذه القناة التلفزيونية الروسية طرح السؤال: بما أن عددًا كبيرًا من دول الجنوب العالمي قد شاركت، بالإضافة إلى إيران، في قمة موسكو الأمنية، فكيف ترون دور دول الجنوب العالمي في البنية الأمنية للعالم الحديث اليوم؟

أجاب أحمديان: لقد اتضح اليوم عجز النظام السابق، وأن الآليات القائمة عاجزة عن حل أيٍّ من المشكلات العالمية.

وأضاف: إن أوضح مثال على عجز النظام العالمي الحالي يكمن في قضية مجزرة غزة، حيث التزمت الآليات القائمة الصمت ولم تتخذ أي إجراء عملي.

وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي: لذلك، يحتاج العالم إلى نظام جديد تلعب فيه دول الجنوب والشرق دورًا حاسمًا.

وأضاف أحمديان: في هذا النظام الجديد، يجب أن يكون لجميع الدول نصيبها ودورها، وألا تكون إدارة الشؤون الدولية في أيدي عدد قليل من الدول.

وأكد: "في هذه الأثناء، تلعب روسيا وإيران والصين دوراً جدياً في خلق هذا النظام الجديد؛ وخاصة إيران التي دفعت تكاليف السعي إلى إقامة هذا النظام الجديد على مدى العقود الماضية".