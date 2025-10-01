مجمع تشخيص مصلحة النظام يوافق على انظمام ايران الى اتفاقية حظر تمويل الارهاب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب دهنوي على حسابه بمنصة اكس للتواصل الاجتماعي اليوم الاربعاء : ان مجمع تشخيص مصلحة النظام، وبعد عقد 4 اجتماعات الى جانب اجتماعات اللجان المشتركة، اعلن خلال اجتماعه اليوم عن الموافقة المشروطة على انضمام ايران الى اتفاقية (CFT).

في السياق نفسه، اوضح مجمع تشخيص مصلحة النظام : ان اجتماع اليوم عقد برئاسة اية الله صادق املي لاريجاني، ومشاركة رؤساء السلطات الايرانية الثلاث، وعدد من اعضاء مجلس صيانة الدستور، الى جانب وزيري الاقتصاد والشؤون المالية، والخارجية، لمناقشة اقتراح انضمام الجمهورية الاسلامية الى الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الارهاب (CFT).

وبحسب هذا التقرير، فقد تم خلال اجتماع اليوم تقديم تقارير القرارات الصادرة عن اللجان المشتركة بمجمع تشخيص مصلحة النظام، حول الجوانب المختلفة لهذه الاتفاقية الدولية، ومن ثم الاستماع الى ايضاحات الجهات المعنية.

ويضيف التقرير ايضا، انه في نهاية المطاف صوّتت غالبية أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام لصالح المقترح المعدل بشان المصلحة في إصرار المجلس على انضمام إيران إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب.