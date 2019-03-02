محسن رضائي: سلوك اوروبا مؤثرة في قرار إيران بشأن لائحة FATF

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن امين مجمع تشخيص مصلحة النظام في الجمهورية الاسلامية الايرانية صرح في مؤتمره الصحفي بعد اجتماع مجمع تشخيص مصلحة النظام إن سلوك أوروبا مؤثر في اتخاذ القرار بشأن لائحة FATF (مجموعة العمل المالي الدولية).

وأوضح رضائي في مؤتمره إن المجمع عقد عدد من الجلسات بخصوص انضمام ايران إلى اتفاقية باليرمو ومعاهدة مكافحة تمويل الإرهاب (CFT)، موضحاً إن بعض الاعضاء رأى ان هناك صلة بين اللائحتين، وقالوا قد يكون هناك تداخل بينهما، وقد تترك كل منهما أثرها على الاخرى، لذلك اقترح بعض الاعضاء ارجاء الامر، ليقوم اعضاء اللجان السياسية والامنية والاقتصادية بدراستهما مرة اخرى لتوضيح بعض النقاط الغامضة في الاتفاقيات.

وحول تأخير مجمع تشخيص مصلحة النظام في اتخاذ القرار بشأنFATF ، أكد رضائي على ضرورة وجود وقت مناسب لدراسة الاتفاقيات من قبل المختصين والدبلوماسيين، مؤكداً حرص المجمع على مصالح الشعب الحياتية والاقتصادية. /انتهى/.