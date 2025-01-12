مجمع تشخیص مصلحة النظام يبدأ مراجعة مشروع قانوني باليرمو وCFT

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن المتحدث باسم مجمع تشخيص مصلحة النظام، بدء المراجعة الفنية لمشاريع القوانين الخاصة بانضمام إيران إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب واتفاقية باليرمو، في اللجان المتخصصة التابعة لأمانة مجمع تشخيص مصلحة النظام.

وبحسب محسن دهنوي، سيتم في هذه المرحلة مناقشة مختلف بنود مشاريع القوانين المذكورة، وإخضاعها للمراجعة الفنية والتخصصية.

وأضاف دهنوي: "انعقد اليوم (الأحد) اجتماع مشترك للجان أمانة مجمع تشخيص مصلحة النظام برئاسة الدكتور محمد باقر ذوالقدر أمين المجمع لتقديم آراء الخبراء إلى اللجنة المشتركة للمجمع".

وبعد الانتهاء من إعداد التقرير لأمانة مجمع تشخيص مصلحة النظام بشأن مشروعي قانون مكافحة تمويل الإرهاب وباليرمو، سيتم رفعه إلى اللجنة المشتركة للمجمع، والتي تتكون من الأعضاء المنتخبين فيه، من أجل تلخيصه والتعليق عليه.

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