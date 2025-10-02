قاليباف يزور مرقد السيدة المعصومة (ع) المقدس

أفادت وكالة مهر للأنباء، زار رئيس مجلس الشورى الإسلامي، خلال زيارته لمدينة قم المقدسة، فجر اليوم الخميس 2 أكتوبر، عشية رحيل السيدة فاطمة المعصومة (عليها السلام)، مرقدها المقدس في مدينة قم وأشاد بكرامتها.

ثم زار محمد باقر قاليباف قبور العلماء والزعماء الدينيين الراحلين، وأشاد بمكانتهم العالية بتلاوة الفاتحة.

كما زار رئيس مجلس الشورى الإسلامي ضريح الشهيد اللواء محمد سعيد إيزدي (حاج رمضان)، وأشاد بمكانته العالية بتلاوة الفاتحة.

كما تحدث رئيس مجلس الشورى الإسلامي مع عدد من الأشخاص على هامش زيارته لمرقد السيدة المعصومة (عليها السلام).

وسافر إلى قم مساء أمس للمشاركة في حفل تكريم الأساتذة ومديري البحوث، وحفل إزاحة الستار عن أحدث أعمال مركز البحوث الإسلامية في مجلس الشورى الإسلامي، ومراسم تشييع جنازة زوجة آية الله السيستاني.

وكان لقاء ونقاش مع آية الله السيد موسى شبيري الزنجاني، أحد كبار المراجع الدينية، جزءًا من خطط سفر رئيس مجلس الشورى الإسلامي يوم الأربعاء.

ومن بين خطط قاليباف اليوم خلال زيارته إلى قم، لقاء مع كبار المراجع الدينية وإلقاء كلمة في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد أميني حزب الله اللبناني، السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين.

