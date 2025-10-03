مسيرات حاشدة في صعدة نصرة لغزة ورفضا للمؤامرة الصهيوامريكية

وأفادت وكالة مهر للانباء أكد المشاركون في المسيرات الجماهيرية التي شهدتها 45 ساحة في محافظة صعدة، على موقف اليمن الثابت الداعم للشعب الفلسطيني والمقاومة.

وأعلنوا بشدة رفض الخطة الأمريكية التي طرحها ترامب، واصفين إياها بأنها خطة استسلام تهدف إلى الضغط على المقاومة الفلسطينية، موضحين أن هذه المخططات تُفرض بالتعاون مع بعض الأنظمة العربية في المنطقة، مؤكدين أن المسيرات تمثل تأكيداً على الوقوف إلى جانب الفلسطينيين في مواجهة هذه الضغوط.

وردد المشاركون في المسيرات هتافات وشعارات تؤكد على الصمود والإيمان بالقضية الفلسطينية، موضحة أن الإرادة الشعبية هي القوة الدافعة خلف هذا الرفض، رافضة المؤامرات التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.

في السياق، شدد بيان مشترك صادر عن مسيرات صعدة، على ضرورة استمرار الخروج الأسبوعي نصرة للشعب الفلسطيني ورفضاً قاطعاً للمخططات الأمريكية والصهيونية في المنطقة، مبيناً أن الموقف اليمني هو إيماني خالص لوجه الله، ولا يزداد إلا اشتداداً كلما تصاعدت المؤامرات ضد القضية الفلسطينية والمقاومة.

ودعا الشعوب العربية والإسلامية إلى مغادرة مربع الخضوع والوهم والحذر من الجهود المخادعة والخبيثة التي تحاول الالتفاف على المواقف الداعمة لفلسطين، كما دعا قادة وأحرار وشعوب العالم من الداعمين لفلسطين إلى بذل المزيد من الجهود الفاعلة، مؤكداً أن هذا الدعم هو ضرورة ملحة لإنقاذ غزة، واختتم بالتأكيد على الإيمان بصدق الوعد الإلهي بالنصر والفرج القريب للشعب الفلسطيني.

