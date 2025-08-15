مسيرات يمنية حاشدة: مع غزة جهاد وثبات لمواجهة أبشع إبادة وأخبث المؤامرات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه رفع المشاركون في المسيرات شعارات تؤكّد التزام اليمنيين بالقضية الفلسطينية ورفضهم لكلّ أشكال العدوان والتطبيع، مشدّدين على استعدادهم الكامل لمواجهة التحدّيات والمؤامرات.

ويتوقّع أن يشهد ميدان السبعين في العاصمة صنعاء عصر اليوم، إلى جانب أكثر من 500 ساحة مركزية وفرعية في مدن ومديريات محافظات الحُديدة وحَجَّة وإب وعَمران وتعز والمحويت والبيضاء وذمار والجوف، إضافةً إلى مناطق في محافظتي الضالع ولحج، فعّاليات شعبية نصرة لفلسطين تحت الشعار ذاته.

وكان قائد حركة أنصار الله، السيد عبد الملك الحوثي، قد أكد في خطاب ألقاه أمس الخميس، أن خضوع بعض الحكومات العربية للإملاءات الأميركية والإسرائيلية يعكس ضعفاً ويشكّل خطراً على شعوبها، منتقداً إعلان الحكومة اللبنانية تبنّي الورقة الأميركية وواصفاً ذلك بالخيانة والتفريط بالسيادة.

وفي حديثه عن مستجدّات العدوان على قطاع غزة والتطورات الإقليمية والدولية، وصف السيد الحوثي تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بشأن مشروع "إسرائيل الكبرى" بأنها استهانة بالأمة العربية واستهداف مباشر لها.

/انتهى/