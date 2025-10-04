  1. الدولية
  2. الأمريكيتان
٠٤‏/١٠‏/٢٠٢٥، ١١:٠١ ص

الولايات المتحدة تعترف بشكل متأخر بالهجمات الصهيونية على أسطول صمود

الولايات المتحدة تعترف بشكل متأخر بالهجمات الصهيونية على أسطول صمود

بعد نحو شهر من الهجوم على سفينتين تابعتين للأسطول العالمي في المياه التونسية، أكد مسؤولان في الاستخبارات الأميركية أن الهجوم نفذته إسرائيل بأوامر شخصية من بنيامين نتنياهو.

أفادت وكالة مهر للأنباء، ووفقًا لمراسل الجزيرة، كانت غريتا ثونبرغ ونشطاء آخرون من أسطول مساعدات غزة على متن إحدى هذه السفن عندما هاجمتها إسرائيل.

أكد مسؤولان في الاستخبارات الأمريكية في مقابلة مع شبكة سي بي إس التلفزيونية أن الهجوم كان من تدبير الكيان الصهيوني.

وقالا إنه "في 8 و9 سبتمبر، نفذت إسرائيل عملية من غواصة وأطلقت طائرة مسيرة واستخدمت قنابل حارقة لاستهداف سفينتين من أسطول مساعدات غزة كانتا راسيتين في ميناء سيدي بوسعيد في تونس. وقد وافق على العملية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو شخصيًا".

/انتهى/

رمز الخبر 1963390
یاسر المصری

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات