الولايات المتحدة تعترف بشكل متأخر بالهجمات الصهيونية على أسطول صمود

أفادت وكالة مهر للأنباء، ووفقًا لمراسل الجزيرة، كانت غريتا ثونبرغ ونشطاء آخرون من أسطول مساعدات غزة على متن إحدى هذه السفن عندما هاجمتها إسرائيل.

أكد مسؤولان في الاستخبارات الأمريكية في مقابلة مع شبكة سي بي إس التلفزيونية أن الهجوم كان من تدبير الكيان الصهيوني.

وقالا إنه "في 8 و9 سبتمبر، نفذت إسرائيل عملية من غواصة وأطلقت طائرة مسيرة واستخدمت قنابل حارقة لاستهداف سفينتين من أسطول مساعدات غزة كانتا راسيتين في ميناء سيدي بوسعيد في تونس. وقد وافق على العملية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو شخصيًا".

