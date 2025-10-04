حماس توافق بشكل مشروط على خطة ترامب لوقف إطلاق النار

أفادت وكالة مهر للأنباء، أصدرت الحركة بيانا أعلنت فيه أن هذا الرد تم إعداده بعد مشاورات داخلية واسعة ومع الفصائل الفلسطينية والوسطاء الإقليميين، ويتضمن موافقة مشروطة على بعض بنود الخطة وطلب مراجعة جماعية للقضايا المتعلقة بمستقبل غزة وحقوق الشعب الفلسطيني.

وفي هذا البيان، أشارت حماس إلى مسؤوليتها الوطنية وضرورة الوقف الفوري للعدوان والحرب الإبادة ضد شعب غزة المقاوم، وأضافت أنه بعد مشاورات عميقة داخل مؤسساتها القيادية، والتشاور مع الفصائل الفلسطينية، والمحادثات مع الوسطاء والأصدقاء الإقليميين، توصلت إلى موقف مسؤول تجاه خطة ترامب.

في هذا الرد، ثمنت حماس جهود الدول العربية والإسلامية والدولية، وكذلك الرئيس الأمريكي، لوقف الحرب، وتبادل الأسرى، والسماح الفوري بدخول المساعدات الإنسانية، ومعارضة احتلال غزة، ومعارضة التهجير القسري للشعب الفلسطيني.

وأعلنت الحركة أيضًا أنها، في إطار تحقيق الوقف الكامل للحرب وانسحاب قوات الاحتلال من غزة، توافق على إطلاق سراح جميع الأسرى الصهاينة (أحياءً وأمواتًا) وفقًا للصيغة التي اقترحها ترامب.

كما أكدت حماس استعدادها للدخول فورًا في مفاوضات عبر وسطاء حول تفاصيل هذا التبادل، شريطة توفير الظروف الميدانية اللازمة لتنفيذه.

وفي جانب آخر من البيان، أعلنت حماس موافقتها على تسليم إدارة قطاع غزة لوفد فلسطيني من الكفاءات المستقلة، على أن يتم تشكيله بناءً على توافق وطني فلسطيني، وبدعم من الدول العربية والإسلامية.

وأكدت حماس أن القضايا المتعلقة بمستقبل غزة والحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، كما وردت في خطة ترامب، يجب أن تدرس في إطار وطني شامل، وأن تتم هذه الدراسة على أساس القوانين والقرارات الدولية، ومن خلال إطار وطني فلسطيني تشارك فيه حماس بشكل فاعل ومسؤول.

