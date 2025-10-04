رسالة من "دنيامالي" إلى 57 وزيرا في الدول الإسلامية لتعليق الأنشطة الرياضية الصهيونية

أفادت وكالة مهر للأنباء، دعا أحمد "دنيامالي" وزراء الرياضة في الدول الإسلامية إلى تشكيل "جبهة موحدة للرياضة في الدول الإسلامية" والمتابعة الجدية لتعليق اللجنة الأولمبية الدولية للأنشطة الرياضية للكيان الصهيوني.

وفيما يلي نص الرسالة:

كما تعلمون، جعل الميثاق الأولمبي مبادئ أساسية، كالكرامة الإنسانية والمساواة وعدم التمييز وتنمية السلام والصداقة بين الأمم، أساسًا للأنشطة الرياضية في جميع أنحاء العالم. ولطالما كانت الرياضة لغة مشتركة بين الأمم لخلق التفاهم والتقارب، وأي انتهاك لهذه المبادئ يُعد تهديدًا خطيرًا للرسالة الأصلية للرياضة والألعاب الأولمبية.

منذ تأسيسه عام ١٩٤٨، مارس الكيان الإسرائيلي التطهير العرقي وإبادة الشعب الفلسطيني، وقد ثبت بالأدلة ارتكابه جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وإبادة جماعية.

وصف مقررو حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة هذا الكيان مرارًا وتكرارًا بأنه كيان فصل عنصري، ومؤخرًا، صرّح مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأن الكيان الإسرائيلي ارتكب إبادة جماعية. إضافةً إلى ذلك، يُحاكم قادة هذا الكيان أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وهكذا، وعلى مدى ما يقرب من ثمانية عقود، وخاصةً منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، انتهك الكيان الصهيوني الميثاق الأولمبي والروح الرياضية الأصيلة انتهاكًا خطيرًا لا رجعة فيه. في الوقت نفسه، تنص الاتفاقية الدولية لمناهضة الفصل العنصري في الرياضة (المعتمدة عام 1985) على أن الرياضة لا يمكن أن تكون وسيلةً لإضفاء الشرعية على الأنظمة القائمة على التمييز والقمع.

وأعلنت محكمة العدل الدولية في آرائها وقراراتها العديدة أن سياسات الكيان الإسرائيلي، بما في ذلك احتلال الأراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات، تتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي، وأن استمرار وجود هذا الكيان في عالم الرياضة ليس فقط تجاهلاً لهذه الأحكام القانونية، بل أيضاً تجاهلاً للعدالة الرياضية والمبادئ الإنسانية. وعليه، من الضروري للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي اعتماد نهج مشترك ومنسق، والسعي إلى اتخاذ التدابير التالية:

- تشكيل "جبهة رياضية موحدة للدول الإسلامية" لطرح القضية على اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات العالمية.

- المطالبة رسميًا بتعليق مشاركة "إسرائيل" وطردها من المسابقات الرياضية الدولية، كما حدث سابقًا ضد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.

- الاستفادة من إمكانيات القانون الرياضي إلى جانب القانون الدولي، بما في ذلك الاستشهاد باتفاقية مناهضة الفصل العنصري في الرياضة، والميثاق الأولمبي، وقرارات محكمة العدل الدولية، لتعزيز شرعية هذا الطلب.

- تشجيع الدول الأخرى والمنظمات الإقليمية والدولية على الانضمام إلى هذا الموقف العادل، حفاظًا على كرامة الإنسان ومبادئ الرياضة العالمية.

يؤمل أن تتمكن الدول الإسلامية، من خلال الوحدة والتضامن، من استغلال إمكانيات الرياضة كلغة مشتركة بين الأمم لتحقيق العدالة، ومواجهة التمييز، ودعم الشعب الفلسطيني.

/انتهى/