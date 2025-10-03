إيران تحصد الميدالية الذهبية الرابعة في بطولة العالم البارالمبية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بدأ صباح اليوم السابع من بطولة العالم البارالمبية الثانية عشرة في الهند بفوز رامي القرص الوطني الإيراني بميدالية ذهبية، بينما حل ممثلان آخران في المركزين الرابع والسابع.

وفي مسابقة رمي القرص فئة F11، فاز الإيراني حسن باجولوند، الحائز على الميدالية الفضية في دورة الألعاب البارالمبية في باريس 2024، بالبطولة محققًا أفضل رمية له بمسافة 41.70 مترًا، ليُصبح رابع فريق إيراني يُحرز الميدالية الذهبية في هذه المسابقات.

وحضر مهدي أولاد أيضًا هذه المسابقة، واحتل المركز السابع مسجلًا رقمًا قياسيًا بلغ 35.96 مترًا، وكانت رميته الصحيحة الوحيدة.

وحتى اليوم، واجه علي ألفتي نيا، الرياضي الوطني الإيراني، منافسيه في مسابقة الوثب الطويل فئة T37. رافقت قفزاته الأولى والثالثة أخطاء، وسجّل أرقامًا قياسية بلغت 6.23 مترًا، و6.10 مترًا، و6.31 مترًا، و6.35 مترًا في قفزاته الأخرى على التوالي، ليحتل المركز الرابع بأفضل رقم له وهو 6.35 مترًا. في هذه المسابقة، سجّل رياضي من ماليزيا رقمًا قياسيًا قدره 6.35 مترًا، ولكن نظرًا لسجلاته الأفضل في القفزات السابقة، احتل المركز الثالث، مما حال دون فوز الرياضي الوطني الإيراني بأي ميدالية في موقف غريب.

فازت قافلة بلادنا حتى الآن بأربع ميداليات ذهبية من نصيب حسن باجولواند، وأمير حسين عليبور، وإلهام صالحي، وسعيد أفروز، وميداليتين فضيتين من نصيب مهدي اولاد وهاجر صفرزادة، وثلاث ميداليات برونزية من نصيب أمان الله بابي، وإلهام صالحي، وزينب مرادي.

