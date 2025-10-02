بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة، "سعيد أفروز" يحقق الذهبية بتحطيمه الرقم القياسي

أفادت وكالة مهر للأنباء، في اليوم السادس من بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة، اليوم (الخميس)، تنافس الرياضي الوطني "سعيد أفروز" في مسابقة رمي الرمح فئة F34، وسجل 37.75 مترًا و39.00 مترًا و40.00 مترًا و39.05 مترًا و41.52 مترًا و39.20 مترًا على التوالي. وبأفضل رمية له بلغت 41.52 مترًا، حطم مرة أخرى الرقم القياسي العالمي الذي كان مسجلاً باسمه، محسنًا إياه بمقدار 36 سنتيمترًا، وفاز بلقب البطولة والميدالية الذهبية في المسابقة.

وقد فاز فريق بلادنا حتى الآن بثلاث ميداليات ذهبية لأمير حسين عليبور وإلهام صالحي وسعيد أفروز، وميداليتين فضيتين لمهدي علاد وهاجر صفرزادة، وثلاث ميداليات برونزية لأمان الله بابي وإلهام صالحي وزينب مرادي.

/انتهى/