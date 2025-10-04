  1. إيران
بزشكيان: البرنامج النووي الإيراني سلمي بامتياز.. الادعاءات الغربية لا اساس لها من الصحة

أكد رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان، أن "إيران لا تسعى إلى امتلاك السلاح النووي"، قائلاً : ان الاتهامات الغربية ضد الأنشطة النووية السلمية لإيران لا أساس لها من الصحة، مشددًا على أن البرنامج النووي الإيراني سلمي بامتياز، وأن الجمهورية الإسلامية لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية.

وافادت وكالة مهر للأنباء، ان شبكة "فوكس نيوز" الاخبارية الامريكية اجرت مقابلة مع الرئیس بزشكيان، على هامش حضوره اعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث تناول فيها مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية إزاء القضايا الإقليمية والدولية، تطورات الحرب على غزة، البرنامج النووي الإيراني، مستقبل العلاقات مع الولايات المتحدة، إضافة إلى ملف حقوق الإنسان وأوضاع المرأة في إيران.

وأكد رئيس الجمهورية في هذا الحوار، بأن الادعاءات الغربية حول نشاطات إيران النووية لا أساس لها من الصحة، مشددًا على أن البرنامج النووي الإيراني سلمي بامتياز، وأن الجمهورية الإسلامية لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية، لان ذلك يتعارض مع تعاليم النظام وفتوى سماحة قائد الثورة الاسلامية.

واضاف، أن "إيران تلتزم بالقوانين والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالطاقة النووية، وتحرص على الشفافية في جميع أعمالها النووية"؛ مؤكدا بان "البرنامج النووي الإيراني يهدف إلى تلبية احتياجات الطاقة والأغراض البحثية، دون أي توجه عسكري".

وصرح الرئيس بزشكيان للقناة الامريكية، أن "الحوار والتفاوض هما السبيل الأفضل لحل الخلافات الدولية، وأن المواجهة ليست خيار إيران في التعامل مع الانتقادات"؛ مبينا ان "الإعلام الغربي يبالغ في تصوير النشاطات النووية الإيرانية على أنها تهديد، في حين أن الواقع يعكس التزام إيران بالسلام".

