افتتاح 57.226 وحدة سكنية و202 مشروع تنموي في جميع أنحاء البلاد بأمر من بزشكيان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في المرحلة الثالثة من خطة "على طريق التحول"، أصدر مسعود بزشكيان صباح اليوم الأحد5 أكتوبر/تشرين الأول أمرًا بافتتاح وتشغيل مشاريع وزارة الطرق وبناء المدن في مختلف محافظات البلاد، تخليدًا لذكرى شهداء حرب الأيام الاثني عشر.

وفي هذا الحفل، تم تدشين57,226 وحدة سكنية مدعومة، منها 28,192 وحدة سكنية حضرية و29,034 وحدة سكنية ريفية، في آن واحد في مناطق مختلفة من البلاد، وفقًا لأمر الدكتور بزشكيان.

وبأمر من الرئيس، تم أيضًا نقل 11,760 قطعة أرض في إطار خطة الشباب السكانية، وتم توفير 4.5 ألف هكتار من الأراضي لقطاع الإسكان.

في قطاع النقل، تم افتتاح وتشغيل 84 مشروعًا بقيمة 101 تريليون تومان، وفي قطاع إعادة تأهيل المدن، تم افتتاح 12 مشروعًا بقيمة 79 مليار تومان، وفي قطاع المدن الجديدة، تم افتتاح 11 مشروعًا بقيمة 753 مليار تومان، وفي قطاع الأرصاد الجوية، تم افتتاح وتشغيل 95 مشروعًا بقيمة 18 مليار تومان.

في كلمته خلال الحفل، أعرب بزشكيان عن تقديره لجهود مديري ومختصي وزارة التنمية والتخطيط العمراني، بالإضافة إلى مديري المحافظات، في تنفيذ هذه المشاريع، وأكد على أهمية إيلاء اهتمام خاص لحماية البيئة في برامج التنمية، قائلاً: "من مشاكل البلاد اليوم تهديد موارد المياه، وخاصة الموارد الجوفية، ولذلك لا ينبغي أن تعتمد التنمية على آبار المياه في مختلف أنحاء البلاد". واصل الرئيس حديثه ناصحًا جميع المديرين التنفيذيين باعتبار القدرات البيئية في التحميل مسألةً حيويةً وهامةً للغاية.

