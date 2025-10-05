مؤتمر جمعية التشفير الإيرانية سيُعقد في جامعة الشهيد بهشتي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن هذا المؤتمر سيُعقد يومي 8و9 أكتوبر/تشرين. ويُعدّ المؤتمر الدولي لجمعية التشفير الإيرانية مؤتمرًا سنويًا يُعنى بمجالات أمن المعلومات والتشفير.

حضرت المؤتمر الصحفي صباح اليوم كلٌ من فرخ لقاء معظمي، السكرتير التنفيذي للمؤتمر، ومحمود سلماسي زاده، رئيس جمعية التشفير الإيرانية، ومسعود رجائي، رئيس مجلس إدارة جمعية AFTA.

استهلت معظمي، السكرتير التنفيذي للمؤتمر، حديثه عن تفاصيل هذا المؤتمر قائلاً: سيُعقد المؤتمر الثاني والعشرون لجمعية التشفير الإيرانية، الذي يركز على الأمن السيبراني والتشفير، هذا العام باستضافة جامعة الشهيد بهشتي بالتعاون مع معهد أبحاث الفضاء الإلكتروني. يُذكر أن هذا المؤتمر، الذي انطلق عام ٢٠٠٢ بالتعاون مع جمعية رامس وإحدى الجامعات المرموقة في البلاد، يُعدّ منصةً سنوية لتبادل الآراء بين خبراء صناعة الأمن والباحثين الأكاديميين.

وأوضحت قائلاً: سيُعقد برنامج مؤتمر هذا العام على جزأين رئيسيين؛ حيث يُخصص اليومان الأولان لعقد ١٨ ورشة عمل تمهيدية لمناقشة القضايا الراهنة واحتياجات الصناعة والجامعات. يلي ذلك جلسات علمية تتناول مواضيع "الذكاء والأمن"، و"أمن الحاسوب"، و"التشفير الرقمي"، و"بروتوكولات الشبكات والأمن"، و"إدارة الأمن"، و"الخصوصية".

أوضحت السكرتير التنفيذي للمؤتمر: تم إرسال 131 ورقة علمية من باحثين محليين وأجانب إلى أمانة المؤتمر، قُبل منها 40 ورقة وسيتم عرضها في اللقاءات العلمية. بالإضافة إلى ذلك، تم استلام 13 ورقة من مؤلفين أجانب، قُبلت منها ثلاث أوراق.

وأضافت معظمي: "من بين برامج هذا الحدث أيضًا مقهى التوظيف، الذي سيُقام بمشاركة أكثر من 30 شركة صناعية وبالتعاون مع الجمعيات التجارية. يوفر هذا القسم فرصة لإجراء محادثة ودية بين الطلاب والخبراء ومديري الصناعة، ويمكن للمشاركين تقديم سيرهم الذاتية والمشاركة في مقابلات التوظيف الأولية".

