مصر تستضيف وفدي حماس وإسرائيل لبحث إتمام خطة ترامب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المحادثات التقنية لبدء تطبيق المرحلة الأولى من الخطة ستنطلق غدًا (الاثنين)، بمشاركة وفود مصرية وقطرية وأميركية.

ووفق المصدر؛ فإن وفد حركة حماس سيغادر الدوحة مساء اليوم إلى القاهرة تمهيدًا لانطلاق المحادثات، بينما يصل الوفد القطري إلى مصر صباح غد.

في المقابل، أكد مسؤول في البيت الأبيض أن المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف يتوجه إلى مصر للمشاركة في المباحثات، برفقة جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأميركي وصهره، من أجل الدفع نحو تنفيذ الخطة.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر دبلوماسية أن المحادثات في شرم الشيخ تهدف إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق من 20 بندًا طرحه ترامب لإنهاء الحرب، بعد أن أعربت كل من حماس وإسرائيل عن دعم مشروط له بانتظار تسوية بعض التحفظات.

وتنص الخطة على وقف إطلاق النار وإطلاق الأسرى الإسرائيليين خلال 72 ساعة من بدء تنفيذها، إلى جانب خطوات أخرى رهنت حركة حماس أمرها إلى البحث في الإطار الوطني الفلسطيني.

