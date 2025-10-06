ايران ومصر تؤكدان على تطوير التعاون الثقافي بين البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح السيد عباس صالحي، وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي، على هامش قمة "مونديا كوليت 2025" المنعقدة في برشلونة، خلال لقائه وزير الثقافة المصري أحمد فؤاد هنو: "نظرًا للتاريخ العريق للبلدين في مجال التراث المادي والمعنوي، يُمكننا اتخاذ خطوات إيجابية في اليونسكو تخدم مصالح إيران ومصر".

وأكد وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي: "هناك فرص تعاون واعدة بمناسبة الذكرى الـ 1500 لمولد النبي الأعظم (ص) بين البلدين الإسلاميين وقطبي العالم الإسلامي".

وكان موضوع "المخطوطات" أحد المواضيع التي نوقشت في هذا الاجتماع. وفي هذا الصدد، قال وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي: "تمتلك إيران كمية كبيرة من المخطوطات التراثية لمختلف الدول الإسلامية، ويمكن القيام بأنشطة واسعة النطاق في هذا المجال".

وأشار صالحي إلى أن عددًا كبيرًا من الأعمال المصرية تُرجمت إلى الفارسية، وأضاف: "من مجالات التعاون الأخرى التي سادت بين البلدين على مر التاريخ ترجمة الأعمال. وفي هذا الصدد، ونظرًا لضخامة الأعمال المصرية والإيرانية المُنتجة، يُمكننا وضع خطط مشتركة للترجمة، وخاصةً أعمال الكُتّاب والشعراء المعاصرين".

ومن جانب اخر أكد وزير الثقافة المصري خلال هذا اللقاء: نعتقد أن هناك العديد من القواسم المشتركة بين البلدين، والتي من شأنها أن تمهد الطريق للتعاون الثنائي.

وأكد أحمد فؤاد هنو أهمية الكتب والمخطوطات الإيرانية والمصرية، مضيفًا: "لدينا مجموعة كبيرة من المخطوطات، ويمكننا أيضًا عرض المخطوطات الإيرانية".

وخلال هذا اللقاء، أكد الجانبان على التعاون الإعلامي والمشاركة في المهرجانات الثقافية والفنية في البلدين.

/انتهى/