وزيرة الثقافة اليونانية: الثقافة منصة فعّالة لتحسين العلاقات مع إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد السيد عباس صالحي، وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي، في لقاء مع وزيرة الثقافة اليونانية، على أهمية تعزيز العلاقات بين الحضارتين العريقتين، وقال: الثقافة هي القوة الدافعة لنمو الدول، وإيران واليونان دولتان تتمتعان بثقافة وحضارة عريقة، ويجب تعزيز علاقاتهما أكثر من أي وقت مضى.

كان مجال السينما موضوعًا آخر بحثه وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي مع نظيرته اليونانية، وقال بشأن التعاون في مجال السينما: "بإمكاننا تحقيق الكثير في هذا المجال، ومذكرة التفاهم السينمائية تُمهد الطريق لذلك".

وفي جانب آخر من كلمته، أشار صالحي إلى الأدب، وأضاف: "ننتمي جميعًا إلى الأدب الجذاب في إيران واليونان؛ ويُعدّ مجال الأدب المعاصر والكلاسيكي من المجالات التي يُمكننا الاستفادة منها بشكل أكبر".

وأضاف: "تتمتع إيران واليونان القديمة بنقاط تقاطع عديدة، وتُساعد الأبحاث المشتركة على فهم بعضهما البعض بشكل أفضل؛ ويمكن القيام بأعمال مُتنوعة في هذا المجال، بما في ذلك إبرام مذكرة تفاهم بين جامعات البلدين، ونشر مجلة مشتركة لعلماء الآثار الإيرانية واليونانية".

ومن جانب اخر أكدت وزيرة الثقافة اليونانية خلال هذا الاجتماع على توسيع العلاقات الثنائية في مجال التعاون في مجال الحرف اليدوية.

وقالت ليندا مندوني في جزء آخر من كلمتها: "لم نلتقِ من قبل، لكن بلدينا على تواصل منذ قرون. علينا، نحن مسؤولي البلدين، أن نولي اهتمامًا خاصًا لحقيقة أن الثقافة منصة مناسبة لتهيئة الظروف المناسبة لتحسين العلاقات بين البلدين".

ومن بين القضايا الأخرى التي طُرحت خلال هذا الاجتماع: التخطيط المشترك للحد من تأثير تغير المناخ على الآثار القديمة والمواقع التاريخية، ومكافحة تهريب القطع التاريخية، والمشاركة في مهرجانات الأفلام في البلدين، وإنتاج أعمال سينمائية مشتركة.

