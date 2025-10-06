عراقجي: نحن لا ندفع أموال لأحد مقابل الكذب على وسائل التواصل "اسرائيل" من تفعل ذلك

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كشف معهد كوينسي في تقرير جديد أن النظام الإسرائيلي يدفع لمجموعة من 14 إلى 18 مؤثرًا على وسائل التواصل الاجتماعي حوالي 7000 دولار أمريكي لكل منشور ترويجي يدعم النظام، وذلك بهدف خلق صورة إيجابية لإسرائيل لدى الرأي العام الأمريكي.

وحظي نشر هذا التقرير باهتمام كبير في ظل التوترات العالمية والانتقادات الواسعة للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة. في ظل هذه الأجواء، أثار مذيع قناة CNN، فان جونز، ردود فعل واسعة في برنامج تلفزيوني شهير بإطلاقه نكتة غير لائقة عن الأطفال الذين قُتلوا في غزة. كما اتهم إيران وقطر بمحاولة التأثير على الرأي العام الأمريكي من خلال نشر مقاطع فيديو لضحايا فلسطينيين على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقد قوبلت هذه التصريحات بموجة من الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، مما أجبره في النهاية على الاعتذار عن هذه "النكتة"!

تعليقًا على اعتذار فان جونز، كتب عراقجي، مرفقًا بصورة لتقرير معهد كوينسي: "لا ندفع لأحدٍ ليكذب على مواقع التواصل الاجتماعي. هذا ما تفعله إسرائيل".