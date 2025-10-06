فرنسا... رئيس الوزراء الجديد يقدّم استقالته وماكرون يقبلها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضحت المصادر، أنّ الرئيس الفرنسي قبِل استقالة لوكورنو، في حين قدّمها الأخير بعد 15 ساعة من تعيينه.

يُذكر أن عدة مناطق فرنسية شهدت خلال أيلول/سبتمبر الماضي، احتجاجاتٍ واسعة، غداة تعيين وزير الدفاع السابق سيباستيان لوكورنو، رئيساً للوزراء في البلاد، وسط اشتباكاتٍ واسعة بين الشرطة والمحتجين في العاصمة باريس ومحاولة عناصر الشرطة قمع المتظاهرين.

وكان البرلمان الفرنسي قد أسقط، في 8 أيلول/سبتمبر، حكومة رئيس الوزراء السابق فرانسوا بايرو، بعد تصويت حجب الثقة في البرلمان، وذلك على خلفية خطط تقشفية لخفض الدين العام المتفاقم.

/انتهى/