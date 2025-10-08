  1. إيران
  2. السياسة
٠٨‏/١٠‏/٢٠٢٥، ١٢:٣٠ م

عراقجي: لم یکن لدى اتصال مع ویتکوف

نفى وزير الخارجية الايراني السيد عباس عراقجي خبر الجريدة الكويتية بشأن وجود اتصالات بينه وبين المبعوث الرئيس الامريكي، ستيف ويتكوف بشأن استئناف المفاوضات.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، صباح اليوم الأربعاء وعلى هامش اجتماع مجلس الوزراء، صرّح وزير الخارجية عباس عراقجي للصحفيين ردًا على تقرير نشرته صحيفة الجريدة الكويتية بأنه تواصل مع ستيف ويتكوف، الممثل الخاص للرئيس الأمريكي للشرق الأوسط، قائلًا: "لم يكن لدى اتصال مع ويتكوف".

هذا وزعمت صحيفة الجريدة الكويتية أن اتصالات جرت في الأيام الأخيرة بين عباس عراقجي وستيف ويتكوف ، الممثل الخاص للرئيس الأمريكي للشرق الأوسط، بشأن استئناف المحادثات النووية، وأن الجانبين اتفقا على ضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات.

جواد ماستری فراهانی

تعليقك

