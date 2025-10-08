عراقجي: لم یکن لدى اتصال مع ویتکوف

وأفادت وكالة مهر للأنباء، صباح اليوم الأربعاء وعلى هامش اجتماع مجلس الوزراء، صرّح وزير الخارجية عباس عراقجي للصحفيين ردًا على تقرير نشرته صحيفة الجريدة الكويتية بأنه تواصل مع ستيف ويتكوف، الممثل الخاص للرئيس الأمريكي للشرق الأوسط، قائلًا: "لم يكن لدى اتصال مع ويتكوف".

هذا وزعمت صحيفة الجريدة الكويتية أن اتصالات جرت في الأيام الأخيرة بين عباس عراقجي وستيف ويتكوف ، الممثل الخاص للرئيس الأمريكي للشرق الأوسط، بشأن استئناف المحادثات النووية، وأن الجانبين اتفقا على ضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات.

