عراقجی رافضا تصریحات ترامب: الإصرار على سوء التقدير لن يحل أي مشكلة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه علق وزير الخارجية السيد عباس عراقجي على تصريحات الرئيس الأمريكي الأخيرة بشأن البرنامج النووي الإيراني مؤكدا ان الإصرار على سوء التقدير لن يحل أي مشكلة.

وكتب السيد عراقجي عبر حسابه على موقع اكس: عندما غادرتُ للجولة الخامسة من المحادثات مع السيد ويتكوف في 23 مايو، كتبتُ:

عدم وجود أسلحة نووية = اتفاق.

عدم التخصيب = عدم اتفاق.

إذا اطلع الرئيس الأمريكي على محاضر هذه المحادثات، التي سجلها الوسيط، سيدرك كم كنا قريبين من الاحتفال باتفاق نووي جديد وتاريخي.

على الرئيس الأمريكي أن يتذكر أنه لم تكن هناك أي معلومات عن امتلاك العراق لأسلحة دمار شامل. لم يحدث سوى دمار لا يُصدق، ومقتل آلاف الأمريكيين، وإهدار سبعة تريليونات دولار من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين.

وبالمثل، لا توجد أي "معلومات" توحي بأن إيران كانت ستطور سلاحًا نوويًا "خلال شهر" لو لم تخدع إسرائيل الولايات المتحدة لمهاجمة الشعب الإيراني. مع فشل هذه العملية، تحاول إسرائيل الآن تصوير تهديد وهمي من القوة الدفاعية الإيرانية. لقد سئم الأمريكيون من خوض "حروب إسرائيل التي لا تنتهي".

إيران دولة "عظيمة"، والإيرانيون شعب "عظيم" وورثة حضارة "عظيمة" عريقة. قد تُدمر المباني والآلات، لكن إرادتنا لن "تضعف أبدًا". إن الإصرار على هذا الخطأ في الحسابات لن يحل أي مشكلة. لا حل سوى التوصل إلى "حل تفاوضي".

