بالصورة..إزاحة الستار عن واحدة من أروع السجادات الإيرانية خلال أسبوع طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح محمد جواد إينانلو، مدير متحف طهران للسجاد: "هذه السجادة ليست عملاً فنياً فريداً فحسب، بل هي أيضاً وثيقة تاريخية تُجسّد الهوية الثقافية لطهران. يُظهر النقش المحفور على هامشها إيمان ووعي النساجين الشباب في ذلك الوقت؛ فتياتٌ خلدن بأيديهن، في ظلّ الأجواء الثقافية للعصر القاجاري، صورةً لإيران وطهران والخليج الفارسي من خلال النقوش والألوان".

وأضاف إينانلو: "في قلب هذه السجادة، يتجلى اسم طهران عاصمة إيران بشكل بديع، ويتجلى اسم الخليج الفارسي بوضوح في نصها. هذا العمل، بلغة فنية، هو رسولٌ لهويتنا الوطنية والتاريخية؛ وكأنّ نساجيها قد سجّلوا حبّهم للأرض والثقافة الإيرانية في صورة بصرية وشاعرية مع كل عقدة على خيطها".

وفي إشارة إلى دور المتاحف في الحفاظ على التراث الثقافي، قال: "المتاحف ليست مجرد أماكن لتخزين القطع، بل هي جامعات حية تُمكّن المرء من لمس التاريخ والفن والثقافة. كل قطعة في المتحف هي وثيقةٌ لتفكير وذوق وحياة أناسٍ سابقين. إزاحة الستار عن هذه السجادة تُذكّرنا بكيفية حفاظ الفنانات الإيرانيات على فن نسج السجاد منذ أكثر من قرن، ليس فقط من خلال الحفاظ على هذا الفنّ، بل أيضاً من خلال تحويله إلى وسيلةٍ للتعبير عن الهوية الوطنية والاعتزاز بها".

كما دعا مدير متحف طهران للسجاد الهواة والباحثين وأهالي طهران لزيارة هذه السجاد، وقال: إن مشاهدة هذا العمل الفني فرصة لفهم عمق العلاقة بين الفن والتاريخ. ولطالما سعى متحف طهران للسجاد إلى تعزيز الثقافة والهوية والقيم الفنية الإيرانية من خلال عرض أعمال أصلية. ويُعدّ أسبوع طهران أفضل فرصة لاستعراض التراث الثقافي لهذه المدينة، مدينة يمتزج فيها الفن بالحياة.

