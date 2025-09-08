بالصور..إزاحة الستار عن سجادة فاخرة من العصر القاجاري في بيرجند

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في قلب خراسان الجنوبية ومدينة بيرجند التاريخية، تمت ازاحة الستار عن أحد أهم آثار التراث الثقافي الإيراني؛ أكبر سجادة تاريخية مصورة في إيران، بطول حوالي 27 مترًا، لا تُبرز فن نسج السجاد الفريد في المنطقة فحسب، بل تروي أيضًا قصة من الماضي البعيد.

تحتوي هذه السجادة الرائعة، التي يعود تاريخها إلى أواخر العصر القاجاري، على صورة لقصر فخم وجنود بأزياء متنوعة.

تُعرض هذه السجادة التاريخية من اليوم في متحف بيرجند، إلى جانب ثماني قطع تاريخية أخرى نُقلت من متحف قصر طهران إلى خراسان الجنوبية.

/انتهى/