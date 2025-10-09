بدء تطوير حقل "بازن" الجديد، تنفيذ دراسات الاستكشاف في 5 محافظات

أفادت وكالة مهر للأنباء، صرّح محي الدين جعفري، مدير التنقيب في شركة النفط الوطنية الإيرانية، بأنّ حقل بازان الجديد للنفط والغاز يُمكن أن يلعب دورًا هامًا في تقليص اختلال توازن الطاقة في البلاد من خلال إمداد أربع محافظات بالغاز. وأضاف: "لقد وقّعنا عقدًا مع مستثمر لحفر عدة آبار في أجزاء مختلفة من الحقل، ضمن خطة تطوير مدتها 40 شهرًا".

وتابع قائلاً: "تُقدَّر كمية الغاز الموجودة في هذا الحقل بنحو 10 تريليونات قدم مكعب. وهذا الرقم يعادل مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا، أي 28.5 مليون متر مكعب، وهو ما يكفي لتغطية الاستهلاك اليومي لمحافظات بوشهر، وإيلام، وخراسان الشمالية، ومسجد سليمان بالكامل". وتكمن أهمية هذا الحقل في قدرته على سد جزء من اختلال توازن الغاز في البلاد خلال المواسم الباردة.

وأضاف جعفري: "تُشير التقديرات الأولية إلى وجود ما لا يقل عن 200 مليون برميل من النفط في هذا الحقل. ويظل هذا تقديرًا متحفظًا، وسيتم تحديد التقييم النهائي بعد حفر البئر الثالثة. ونأمل أن يُسهم هذا الحفر في تكوين صورة أدق عن الطاقة الإنتاجية لحقل بازن على المدى الطويل".

