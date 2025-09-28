رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة:صادرات إيران من قضبان الصلب إلى العراق زادت سبعة أضعاف

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح يحيى آل إسحاق، في إشارة إلى نشر أنباء عن فرض رسوم جمركية باهظة على صادرات قضبان الصلب وفقدان الاسواق العراقية: لدى العراق صيغة للتجارة مع الدول المجاورة تُسمى قيودًا على السلع المحلية المماثلة، وهي غير ذات صلة اليوم؛ ولذلك، تُقيّد استيراد السلع المنتجة محليًا.

وأضاف: تم إنشاء عدة وحدات لإنتاج حديد التسليح في العراق لتحويل السبائك إلى حديد تسليح، مما حدّ من استيراد حديد التسليح وزاد من استيراد السبائك الإيرانية.

وأكد رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة أن هذا النوع من التجارة العراقية لا يقتصر على إيران، بل يشمل جميع الدول، بما فيها تركيا، ولا يستورد سلعًا ذات إنتاج مماثل.

على التجار والمنتجين تحديد احتياجات الأسواق المستهدفة

وأكد على ضرورة تحديد احتياجات الأسواق المستهدفة، قائلاً: "أعلن العراق عن شروط الحاجة إلى السبائك وتقييد حديد التسليح لجميع المصدرين الإيرانيين".

وأضاف آل إسحاق: "أعلن العراق في مجال المنتجات الغذائية والزراعية، ومنها الطماطم، عن إمكانية إنتاج الطماطم والمعجون في العراق، وتمّ تهيئة الظروف لذلك".

وفي إشارة إلى انخفاض الصادرات الإيرانية إلى العراق بنسبة 18% خلال الأشهر الخمسة الماضية، قال: "يعود انخفاض الصادرات الإيرانية إلى العراق، الذي تجاوز 600 مليون دولار، إلى انخفاض صادرات الغاز المخصصة لتلبية الاحتياجات المحلية".

وصرح رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة: "إلى جانب مسألة صادرات الغاز، شهدنا نموًا في قطاعات ومجموعات سلعية أخرى، ونأمل أن تتحسن ظروف التجارة في النصف الثاني من العام".

