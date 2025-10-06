ارتفاع احتياطيات الغاز الایرانی بمقدار 10 تريليونات قدم مكعب مع اكتشاف حقل جديد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعرب محسن باكنجاد في تصريحات متلفزة اليوم الاثنين عن شكره لله تعالى لإعلانه اليوم بشارة اكتشاف احتياطيات جديدة من الغاز والنفط لشعبنا الكريم والعزيز. وأضاف: "بناءً على الإجراءات المتخذة في استكشاف حقل بازن في المنطقة الجنوبية من محافظة فارس وعلى طول الجزء الشمالي من محافظة بوشهر، تم اكتشاف احتياطيات جديدة".

وأشار إلى أن حقل بازن يقع على بُعد حوالي 21 كيلومترًا من مدينة جم، وبفضل جهود الاستكشاف، زاد احتياطيات البلاد من الغاز الطبيعي بمقدار 10 تريليونات قدم مكعب. وأضاف: "بعد توقف دام نحو 8 سنوات من أعمال الاستكشاف، استؤنفت أعمال الاستكشاف في البئر الثانية، حيث اكتمل حفر البئر الاستكشافية الثانية في هذا الحقل منذ مدة، وبناءً على الاختبارات التي أُجريت على البئر الثانية، حققنا هذا الإنجاز المتميز".

وأوضح وزير النفط: "لكي نتمكن من تكوين فكرة وتصور دقيقين عن حجم الاحتياطيات الكبيرة المكتشفة في حقل بازان للنفط والغاز، يجب أن أقول إن هذا الحقل يحتوي على 10 تريليونات قدم مكعب من الغاز، وإذا أخذنا في الاعتبار معدل استخراج 70% من حقول الغاز في البلاد، فإننا نصل إلى رقم سحب يبلغ 7 تريليونات قدم مكعب، أي ما يعادل 7000 يوم إنتاج لمرحلة واحدة من حقل بارس الجنوبي، الذي يحتوي على ما يقارب 17 إلى 18 عامًا من إنتاج الغاز لمرحلة واحدة من حقل بارس الجنوبي، وبالتالي فهو رقم كبير".

