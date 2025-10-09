حماس: الاتفاق يتضمن الإفراج عن الأسرى وانسحاب الاحتلال وفتح المعابر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال حمدان:" من المفترض أن ينسحب جيش الاحتلال من مدينة غزة والشمال ورفح وخانيونس"، لافتاً إلى أن الاتفاق يشمل أن تفتح 5 معابر لدخول المساعدات إلى قطاع غزة.

وأضاف:" طالبنا بوقف عمليات الطيران المسيّر في أجواء القطاع لتنفيذ عملية تسليم الأسرى"، منوهاً إلى أن الوكالات الدولية ستشرف على عملية توزيع المساعدات وليست مؤسسة غزة الإنسانية.

ووفق الجدول الزمني لتنفيذ اتفاق وقف العدوان على قطاع غزة والذي تم التوصل إليه فجر اليوم الخميس، قالت مصادر مشاركة في المفاوضات الجارية بشرم الشيخ، إن الجدول الزمني المحدد يشهد اليوم الخميس، الإعلان الرسمي عن الاتفاق ومصادقة حكومة الاحتلال عصر اليوم ونشر قوائم الأسرى وخريطة الانسحاب للمرحلة الأولى.

وغدا الجمعة سيشهد وفقا للجدول، فتح باب الاعتراضات الشكلية في محكمة الاحتلال، وبدء الانسحاب الميداني من مساء اليوم الخميس وفق الخريطة.

والجدول التنفيذي يشهد بعد غد السبت استمرار الانسحاب من المناطق المأهولة ثم تبدأ المقاومة تجهيز الأسرى الأحياء وتسليم جثامين الجنود القابلة للتسليم.

ودعا رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أعضاء المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) إلى اجتماع حاسم مساء اليوم الخميس، للمصادقة على بنود الصفقة التي تم التوصل إليها فجر اليوم في مدينة شرم الشيخ.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن الاجتماع سيعقد في تمام الساعة الخامسة مساءً، وسط توقعات بوجود أغلبية لصالح إقرار الصفقة، رغم إعلان بعض الوزراء معارضتهم لها، من بينهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

ومن المقرر أن يقدم رئيس جهاز الشاباك الجديد، دافيد زيني، موقف الجهاز الأمني من الصفقة، وخاصة بشأن الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم، والذين يبلغ عددهم نحو 2000 أسير، من بينهم 250 من أصحاب الأحكام المؤبدة، والمئات من أسرى قطاع غزة المعتقلين بعد السابع من أكتوبر.

وبحسب صحيفة "هآرتس"، فإن تنفيذ الصفقة سيبدأ يوم الإثنين المقبل، مع فتح الباب أمام الإسرائيليين لتقديم التماسات ضدها حتى يوم الأحد.

في المقابل، ذكر الناطق باسم جيش الاحتلال أن الجيش تلقى تعليمات من المستوى السياسي بالاستعداد لتنفيذ الانسحاب من المناطق المتفق عليها داخل القطاع، وإعادة الانتشار خارج مدينة غزة، مع البقاء داخل المنطقة العازلة الجديدة.