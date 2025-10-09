حمدان: لن يقبل أي فلسطيني بتسليم السلاح وشعبنا أحوج ما يكون للسلاح والمقاومة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان القيادي في حركة المقاومة الاسلامية حماس أسامة حمدان، قال في تصريح له: الاحتلال سيواجه العالم بأسره إذا انقلب على اتفاق وقف إطلاق النار.

واكد حمدان أنه لا تهجير ولن يخرج الفلسطينيون من أرضهم.

واشار إلى انه بموجب اتفاق وقف إطلاق النار سيفرج الاحتلال عن 250 من أصحاب الأحكام المؤبدة والعالية

واوضح ان مؤسسة "غزة الإنسانية" كانت فخا لقتل المئات من أبناء #غزة ومسؤولية توزيع المساعدات ستقتصر على المنظمات الأممية

واشار إلى ان مصداقية الإدارة الأمريكية باتت على المحك بعد ضمانها لتنفيذ حكومة نتنياهو لاتفاق وقف إطلاق النار

ولفت إلى ان جيش الاحتلال بات منهكا وليس في وضع يسمح له بالعدوان على غزة مرة أخرى

وصرح حمدان انه خلال المفاوضات تمكنا من تعديل الخرائط وتوسيع الخط الأصفر ومساحة الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة

واكد حمدان إدارة قطاع غزة ستكون في إطار وطني فلسطيني خلال المرحلة الثانية من الاتفاق

وشدد على انه لن يقبل أي فلسطيني بتسليم السلاح وشعبنا أحوج ما يكون للسلاح والمقاومة