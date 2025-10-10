حكومة الاحتلال الصهیوني تصادق على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة

وافادت وكالة مهرللأنباء نقلا عن الميادين أن هيئة البث الإسرائيلية کانت ذكرت أنّ القتال سيتوقف بشكل كامل فور المصادقة الحكومية على الاتفاق، مشيرةً إلى أنّ الهدنة شملت تعليق جميع العمليات العسكرية، بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي والعمليات البرية داخل قطاع غزة.



وأضافت الهيئة أنّه خلال الـ72 ساعة الأولى من الهدنة، سيتم تعليق أعمال المراقبة الجوية الإسرائيلية في المناطق التي انسحب منها الجيش، في خطوة وُصفت بأنها جزء من ترتيبات التهدئة وضمان تنفيذ الاتفاق على الأرض.



كما أعلن رئيس حركة حماس في قطاع غزة ورئيس الوفد الفلسطيني المفاوض خليل الحيّة، مساء الأربعاء 9 أيلول/سبتمبر الجاري، التوصل إلى اتفاقٍ لإنهاء الحرب والعدوان على الشعب الفلسطيني، والبدء بتنفيذ وقفٍ دائمٍ لإطلاق النار في قطاع غزة، وانسحاب قوات الاحتلال ودخول المساعدات وفتح معبر رفح في الاتجاهين، وتبادل الأسرى.



