مهاجراني: الحكومة تسعى جاهدةً لإبعاد الحرب عن إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أشارت فاطمة مهاجراني الى أحدث الموافقات والإجراءات الحكومية لتقديم الخدمات للشعب، قائلةً: "من جهود الحكومة، التي كانت نشطة للغاية في هذا المجال خلال هذه الفترة، إبعاد الحرب عن إيران قدر الإمكان من خلال تعزيز الدبلوماسية، وهي مهمة أصيلة لوزارة الخارجية".

وأضافت: "هذا النهج قائم منذ سنوات طويلة، ولذلك تسعى الحكومة جاهدةً لإبعاد الحرب عن البلاد بكل ما أوتيت من قوة. وفي الوقت نفسه، على كل وزارة القيام بدورها على أكمل وجه".

وأضافت مهاجراني، مذكّرةً بتأكيد رئيس الجمهورية على إقامة العدل: "لهذه العدالة أربعة أركان أساسية. أولها توفير سبل عيش الشعب، مع توضيح أن لكل فرد الحق في الغذاء الكافي..لقد اتسع خط الفقر للأسف، وهو واقع لا ينبغي إنكاره. كلما تحدثنا مع الناس عن هذا الواقع بوضوح وانفتاح، سيزداد تقبلهم له بالتأكيد.

صرحت المتحدثة باسم الحكومة: "تؤكد الحكومة بشدة وتسعى جاهدة لضمان عدم تضرر معيشة الشعب، وخاصةً الشرائح الدنيا الأكثر تضررًا من الاضطرابات الاقتصادية، وتجنب تعرضهم للمشاكل. نأمل أن نشهد على هذا المسار تربية أطفال تلقوا تغذية سليمة في طفولتهم".

