الحکومة الايرانية: غيّر الأوروبيون موقفهم تحت ضغط الولايات المتحدة وإسرائيل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أشارت المتحدثة باسم الحكومة الايرانية الى مساعي الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال الاسابيع الماضية وتفعيل آلية الزناد ضد البلاد وأضافت: "تلقينا تقرير وزير الخارجية عن رحلته إلى نيويورك. على أي حال، إنها قصة خطيرة تستحق النقاش، وأن إيران أعلنت استعدادها لعقد اجتماع بحضور ثلاث دول أوروبية والوكالة الدولية والسيد ويتكوف، ولكن على أي حال لم يقبلوا ذلك أو لم يحضروا الاجتماعات".

وتابعت: "في البداية، كان الموضوع مناقشة احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة الـ 60% امام الغاء ألية سناب بك بشكل دائم، لكنهم لم يقبلوا وطلبوا تمديده لفترة ستة أشهر، وهو ما أكد عليه السيد ويتكوف، ورد وزير خارجية بلادنا عليهم بان هذا ليس التفاوض.

وأضافت: "مع مراعاة المصالح الوطنية للبلاد، حتى في الليلة الأخيرة، قدّمت إيران اقتراحًا بتأجيل لمدة 45 يومًا، والذي رُفض في النهاية بسبب ضغوط اللوبي الصهيوني. بمعنى آخر، يمكن القول إن التركيز على التفاوض غير صحيح، وليعلم الشعب الإيراني العزيز أن الجهاز الدبلوماسي بذل قصارى جهده إما لإلغاء مسألة إعادة فرض العقوبات نهائيًا أو تأجيلها. إلا أن هناك نقطة يجب التأكيد عليها باستمرار، وهي ضغط اللوبي الصهيوني على صنع القرار في الولايات المتحدة وأوروبا، ورغم رغبة الأوروبيين، غيّروا موقفهم، وفي النهاية شهدنا عودة العقوبات.

