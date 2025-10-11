مسؤال ايراني: سيتم إزالة العوائق القائمة في طريق التجارة مع العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال "داود رزاقي" في اجتماع مجلس معايير محافظة إيلام اليوم السبت: تم إعداد وثيقة العشرين عاما لتطوير نظام المعايير في البلاد بمشاركة واسعة من المدراء والمتخصصين والخبراء وهي الأساس لحركة المنظمة طويلة الأمد نحو تحسين الجودة والتكيف مع الأنماط العالمية.

وأكد أن تحسين مستوى ثقة الجمهور وتحقيق أقصى قدر من رضا أصحاب المصلحة من أهم أهداف هذه الوثيقة وأضاف: إن تحقيق رضا المجتمع من خلال تحسين نوعية الحياة وانتشار الثقافة القياسية من بين المحاور الرئيسية لهذا البرنامج.

وقال في معرض إشارته إلى ضرورة المشاركة الشاملة في تنفيذ هذه الوثيقة: إن المشاركة الفعالة للجهات الحكومية والقطاع الخاص وعامة الجمهور في منظومة التقييس والجودة تُشكل الأساس لتحقيق أهداف هذا البرنامج وفي هذا الصدد، وُضعت 12 استراتيجية رئيسية لقطاع التقييس في الدولة ولكل منها مجموعة من الإجراءات التنفيذية على المستويات القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل.

وأكد أهمية مراجعة هذه الوثيقة بعناية على مستوى المحافظات وقال: من المتوقع أن يساهم الزملاء والمدراء في تحسين عملية التنفيذ من خلال دراسة محتوى الوثيقة بشكل كامل وتقديم آراء الخبراء، حتى تكون آثارها الإيجابية في تحسين نوعية ومؤشرات حياة الناس ملموسة ومستدامة.

وأشار رزاقي إلى القدرة العالية لمحافظة إيلام في مجال التجارة الإقليمية نظرا لحدودها الممتدة على مسافة 430 كيلومترا مع العراق وأضاف: تتمتع هذه المحافظة بفرصة ثمينة لتطوير التجارة وتصدير السلع النموذجية بفضل موقعها الجغرافي المتميز والتبادلات الواسعة مع العراق، لكن هذه الميزة الكبيرة تضاعف أيضا من مسؤولية المحافظة.