إيران والسودان توقعان علی مذكرة تعاون مشتركة في مجال التقييس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تهدف الوثيقة إلى تطوير التعاون العلمي والفني في مجالات التقييس والمقاييس وتقييم المطابقة والتفتيش قبل وبعد الشحن والتدريب.

وقال رئيس منظمة المعايير الوطنية الإيرانية "مهدي إسلام بناه"،في لقاء مع المديرة العامة للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس "رحبة سعيد" أثناء التعريف بإمكانيات الهيئة الوطنية للمواصفات الإيرانية: تهدف الوثيقة إلى تعزيز التعاون الثنائي وخاصة في مسألة الجودة والحل.

وأعربت عن أملها في أن يستمر التعاون بين المنظمتين القياسيتين من خلال حل المشاكل في السودان في أسرع وقت ممكن.

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