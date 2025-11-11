صادرات تشابهار تتجاوز وارداتها بمليون طن

أفادت وكالة مهر للأنباء، في إشارة إلى القدرات التجارية لهذا الميناء، صرّح علي رضا نورا، الحاكم الخاص لمدينة تشابهار: "تتجاوز صادرات مدينة تشابهار حاليًا وارداتها بأكثر من مليون طن، وتشمل بشكل رئيسي المعادن والأسمنت. وقد رسّخت هذه الإحصائية مكانة تشابهار كمركز تجاري واقتصادي مهم في شرق البلاد".

وأضاف: "ميناء الشهيد بهشتي، بالتعاون مع خط الشحن المباشر لميناء كراتشي، على أتم الاستعداد لتزويد الأرز الهندي والباكستاني بطاقة استيعابية تبلغ 800 ألف طن".

وأضاف نورا: "مع البنية التحتية الحالية وحركة مرور يومية لأكثر من 700 شاحنة، تتم عملية استيراد وتوزيع السلع الأساسية بسرعة وكفاءة".

وفي معرض إشارته إلى استثمار منظمة الموانئ والملاحة البحرية والقطاع الخاص في هذا الميناء، قال: إن تطوير البنية التحتية وجذب المستثمرين المحليين والأجانب لبناء خزانات النفط الخام والسلع الأساسية الأخرى يُعدّ خطوةً هامةً نحو الازدهار الاقتصادي وتوفير فرص عمل مستدامة في شرق البلاد.

وأكد قائلاً: "إن ميناء الشهيد بهشتي في تشابهار، بإدارته الكفؤة وقدراته الاستراتيجية، قادرٌ على بناء مستقبلٍ مشرقٍ في مجالات التجارة والأمن الغذائي والتنمية الإقليمية".

/انتهى/