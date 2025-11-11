اللواء موسوي: الحرب لم تنتهِ بعد و إذا حدثت حرب أخرى، فسنوجه ضربات أشد للعدو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في بداية هذا اللقاء، أشار بيمان جبلي، رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، إلى اقتدار القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الدفاع المقدس الثاني أمام هجوم الكيان الصهيوني على البلاد، قائلاً: "في شخصية اللواء موسوي، لا نشهد فقط الشجاعة والبطولة اللتين لا تُنسى خلال السنوات الثماني من الدفاع المقدس، بل إن وجود هذا اللواء الفخور يُذكرنا بشجاعته في جميع مجالات الدفاع، بما في ذلك حرب الاثني عشر يومًا المفروضة وشجاعة جميع القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، التي منحت، بتضحياتها وشجاعتها، الأمة الإيرانية كرامةً وشموخًا في وجه تيار الغطرسة، وعززت الروح الوطنية وعزيمة الإيرانيين بحضورها القوي في ساحة الحرب المفروضة الأخيرة".

وأضاف: "لقد أعادت أمتنا كتابة تاريخها بعد أن خاضت حرب الاثني عشر يومًا". لقد مرّت خمسة عقود على الثورة الإسلامية المجيدة، وأربعة عقود على حرب السنوات الثماني المفروضة، وها نحن نواجه من جديد شعبًا وشبابًا وفيًا، كما رأيناهم في حرب السنوات الثماني المفروضة، ولعلّ هذا الجيل أكثر إشراقًا وشجاعة من السابق، وفخرنا في الإعلام الوطني هو أننا جزء من هذا الشعب، ومرآةٌ لمجده وعظمته.

وفي إشارةٍ إلى حضور الشعب في ساحة الدفاع ودعم إيران الإسلامية ومبادئ الثورة، قال جبلي: كان الشعب الإيراني هو اللاعب الرئيسي في مشهد المقاومة البطولية في الدفاع المقدس الذي استمرّ اثني عشر يومًا. هؤلاء هم نفس الشعب الذي أحبط العدوّ في ساحات الحرب، وبتعاطفه المقدس، صنع أبناؤهم ملحمةً إلى جانب راجمات الصواريخ ووحدات الدفاع الجوي، واستشهد الكثير منهم. كما صعّد أبناؤهم الآخرون من روعه في الإعلام الوطني بصمودهم في وجه دعاية العدو وحربه النفسية، ونحن نفخر بأن زملاءنا في هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، كأبطال الفضاء والصواريخ والدفاع الجوي، هم أبناء هذا الوطن. لو رأينا شجاعة القوات المسلحة في الدفاع خلال حرب الاثني عشر يومًا، لرأينا في الإعلام الوطني صواريخنا ودفاعنا كاميرات وميكروفونات".

وأكد قائلاً: نُقدّر دعم القوات المسلحة وثقتها بالإعلام الوطني. لولا ثقة القوات المسلحة بالإعلام الوطني، لما كنا قد نجحنا في عمليات الوعد الصاق وحرب الاثني عشر يومًا.

اعتبر جبلي تعيين اللواء موسوي في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة من قبل القائد الأعلى للقوات المسلحة نتيجة لالتزامه بالرؤية الاستراتيجية والثورة، معتبراً سجله اللامع كقائد شجاع وذو خبرة في الجيش، ووصف هذا القائد بالشهيد الحي.

واستكمل اللواء موسوي الاجتماع، قائلاً إن وسائل الإعلام الوطنية لعبت دورًا حاسمًا في الحرب المفروضة التي استمرت 12 يومًا وما بعدها، وقال: نحن نعلم أن الحرب لم تنتهِ ومن الضروري أن تواصل وسائل الإعلام الوطنية العمل على إعداد الرأي العام وتهدئة البلاد ومنع التحريض بين الناس. تحتاج البلاد إلى تنمية وتعزيز الصمود في جميع المؤسسات. هذه الصمود يختلف عما حدث في السنوات الثماني من الدفاع المقدس.

وأضاف رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة: إن وسائل الإعلام الوطنية تدرك جيدًا مثل هذه النقاط، ولهذا السبب كان أداء هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية خلال الحرب المفروضة التي استمرت 12 يومًا رائعًا للغاية. لم يتخيل أحد أن مثل هذا العدوان الشنيع وغير القانوني تمامًا سيحدث في خضم المفاوضات؛ لكن لحسن الحظ، وجدت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية نفسها في أصعب الظروف. فقد انحازت وسائل الإعلام الوطنية إلى القوات المسلحة منذ بداية هجمات النظام الصهيوني على إيران، ومن خلال العمل مع القوات المسلحة، رفعت معنويات الشعب.

وأضاف اللواء أمير موسوي: "خلال حرب الاثني عشر يومًا، شعرنا أن هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية جزء من القوات المسلحة، وكل ما شاهدناه على الهواء كان ما نتمناه. ما حققته السيدة إمامي والسيدة حسينيان والسيد خليلي وزملاؤهم جعلنا نشعر بالفخر والتشجيع".

وأضاف: "خلال الحرب المفروضة مؤخرًا، وبعد هجوم العدو على هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، خُلقت مشاهد حماسية في إذاعة وتلفزيون البلاد ستبقى في الذاكرة إلى الأبد وللأجيال القادمة".

أشار رئيس أركان القوات المسلحة إلى أن الإذاعة والتلفزيون الإيراني قد قدّمت أفضل الأعمال وأروع الصور في أصعب الأوقات وضد أشرس الأعداء، وأضاف: "لقد علّمتنا هذه الحرب أنه يجب علينا تجاوز الحدود في بعض الحالات وتعميق التعاون مع الإذاعة والتلفزيون الإيراني. لقد تمكّنت الإذاعة والتلفزيون الإيراني من إثبات قدراتها القيّمة والاستراتيجية في الحرب الأخيرة، وبالطبع، لا يزال بإمكانها تقديم أداء أفضل".

وأكّد موسوي أن الأعداء يمتلكون إمبراطورية إعلامية قوية، لكن إيران هزمتهم بوضوح، وقال: "كان الأعداء يخططون للتحرك الإعلامي منذ البداية ومنذ بداية تأسيس الكيان الصهيوني البغيض؛ لكن الإجراءات التي اتخذتها وسائل الإعلام الوطنية خلال الحرب المفروضة التي استمرت 12 يومًا جعلت العدو يركع على ركبتيه".

وأضاف رئيس أركان القوات المسلحة: "لقد هُزمت الإمبراطورية الغربية أمام مجمع إذاعة وتلفزيون للجمهورية الإسلامية الايرانية، وما حدث في المبنى الزجاجي كان سقوطًا للعدو أرضًا، وذلًا أمام الشعب الإيراني. نحمد الله على وجود إعلام وطني فخور كهذا. على الإعلاميين أيضًا أن يعتبروا وجودهم في الإذاعة والتلفزيون نعمة من الله".

وأضاف: "أتمنى أن يكون خطاب الإذاعة والتلفزيون دائمًا أبلغ، وصورها أكثر إشراقًا. لولا صوت وصورة الإعلام الوطني، لما رأينا أعمال القوات المسلحة. وكما أن كربلاء كانت ستبقى كربلاء لولا السيدة زينب؛ فإن عمل الإذاعة والتلفزيون هو أيضًا عمل عظيم يُشبه عمل السيدة زينب".

وتابع رئيس أركان القوات المسلحة: إن القوات المسلحة مدينة دائمًا للأمة الإيرانية العظيمة. نحن جنود الأمة، وحتى لو قُتلنا ألف مرة في زي الأمة، فلن يكون ذلك كافيًا.

وأضاف: لقد استخدم العدو كل قوته لزعزعة اللحمة الوطنية؛ لكنه فشل دائمًا. يريد الأعداء غرس هزيمة ركيزة الثورة ولحمة الأمة وانهيار القوات المسلحة لإيران الإسلامية، وهو ما فشلوا فيه وسيفشلون بالتأكيد. يعمل الأعداء على إضعاف المعتقدات الدينية للجيل الجديد ويريدون التأثير على علاقة الشباب بالله من خلال دعاياتهم الكاذبة. لذلك، يجب أن نكون على دراية بخطط العدو.

وأكد اللواء موسوي: عقيدتنا دفاعية ولن نبدأ أي حرب بشكل استباقي أبدًا؛ ولكن إذا حدثت حرب أخرى، فسنوجه ضربات أشد للعدو. لقد ركزنا حتى الآن على الردع، وحتى الآن في الحرب الأخيرة، اتخذنا خطوات لجعل العدو يندم. لكن من الآن فصاعدًا، إذا وقع أي عدوان، فإن الخطوة التالية من إجراءاتنا ستكون إضعاف العدو، وبتوجيه من قائد الثورة الحكيم ودعم الشعب، سنرد على الأعداء.

كما زار رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة المبنى الزجاجي ومقرات هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، التي شُيّدت بعد الحرب الأخيرة وهجوم الكيان الصهيوني على مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية والمبنى الزجاجي.

